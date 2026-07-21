Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επακούμβηση δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… ο αλήτης»

Snapshot Δύο πλοία, το επιβατηγό «Έλυρος» και το φορτηγό «Ιωσήφ Κ», συγκρούστηκαν σφοδρά στο λιμάνι της Σούδας, προκαλώντας πανικό στο πλήρωμα του φορτηγού λόγω της μεταφοράς βυτιοφόρων με καύσιμα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, διέταξε ΕΔΕ και τη διενέργεια πλήρους διερεύνησης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε ζητήματα ασφάλειας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, όπου έχει αρχίσει και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Ακόμη, εξετάζονται οι επικοινωνίες και οι οδηγίες του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα πριν αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

«Αυτός ήταν δεμένος και ξαφνικά ήρθε πάνω μας “καρφί”». Η φράση ενός μέλους του πληρώματος αποτυπώνει τον πανικό που επικράτησε στο πλοίο «Ιωσήφ Κ», όταν η σύγκρουση στο λιμάνι της Σούδας με το επιβατηγό «Έλυρος» ήταν πλέον αναπόφευκτη.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Η δεξιά πλευρά της πλώρης του επιβατηγού συγκρούεται με την αριστερή πλευρά της πλώρης του φορτηγού πλοίου, που σχεδόν διαλύεται. Το πλήρωμα του «Ιωσήφ Κ» βρίσκεται σε πανικό αφού το πλοίο μεταφέρει ανάμεσα στα 89 αυτοκίνητα και 14 βυτιοφόρα με καύσιμα, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Μέλη του πληρώματος περιγράφουν τον τρόμο που επικράτησε πάνω στο πλοίο: «Εδώ, εδώ, με βυτία, με άχυρα, με υγραέρια… Ο αλήτης. Κάτι έχει γίνει τώρα εδώ. Αυτός ήταν δεμένος και ξαφνικά ήρθε πάνω μας “καρφί”».

Σε άλλο σημείο, μέλος του πληρώματος αναρωτιέται: «Νερό είναι ή βενζίνη;», για να πάρει την απάντηση: «Όχι, αυτό δεν είναι βενζίνη. Νερό είναι».

Άλλο μέλος του πληρώματος εκφράζει την αγωνία του για το ενδεχόμενο μεγαλύτερης καταστροφής: «Αυτό είναι βυτιοφόρο υγραερίου. Τι θα μπορούσε να γίνει; Βυτίο υγραερίου ακριβώς στο ίδιο σημείο που χτύπησε το άλλο φορτηγό».

Το πλοίο «Έλυρος» απέπλεε από το λιμάνι των Χανίων με 100 επιβάτες, 32 ΙΧ και 74 φορτηγά για να εκτελέσει δρομολόγιο προς Πειραιά. Παράλληλα, το φορτηγό «Ιωσήφ Κ» πραγματοποιούσε ελιγμό για να δέσει στο λιμάνι.

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός, τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς να αποδώσουμε ευθύνες, πρέπει να εξεταστούν με αντικειμενικότητα όλα τα στοιχεία, δηλαδή: Επικοινωνίες, οι οδηγίες του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα».

«Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να σηκώσει καταπέλτη και να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου, απ’ τον άνθρωπο που είναι εκεί και το φορτηγό για να του πει να μπει, κάποιος του έδωσε έγκριση», σχολίασε ο επικεφαλής της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

Κικίλιας: ΕΔΕ και κυρώσεις – «Καμία ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να ξεκαθαρίζει πως στα θέματα ασφάλειας «δεν υπάρχει καμία ανοχή».

«Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», υπογράμμισε σε σημερινή (21/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

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