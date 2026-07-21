Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου

Snapshot Στο λιμάνι της Σούδας σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ του επιβατηγού οχηματαγωγού «Έλυρος» και του φορτηγού πλοίου Ro Ro «Iosif K.».

Το «Έλυρος» εκτελούσε δρομολόγιο για Πειραιά με περίπου 100 επιβάτες και επέστρεψε στο λιμάνι μετά τη σύγκρουση.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση από το ατύχημα.

Το φορτηγό πλοίο ασφαλίστηκε στο λιμάνι παρουσία Λιμενικού Σώματος και έχουν αναφερθεί ζημιές στα δύο πλοία.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης και παραμένουν σε εξέλιξη έλεγχοι υλικών ζημιών. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας το πρωί της Τρίτης, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος» και το φορτηγό πλοίο τύπου Ro-Ro «Iosif K.», ενώ βρίσκονταν εντός του λιμένα.

Σημειώνεται ότι εκείνη την ώρα το «Έλυρος» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με περίπου 100 επιβάτες και επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας, ενώ το Ιωσήφ Κ έμπαινε στο λιμάνι.

Αν και οι φωτογραφίες «μαρτυρούν» τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τελικώς, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός επιβάτη ή μέλους πληρώματος και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το φορτηγό πλοίο οδηγήθηκε και έδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι, παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι στο «Έλυρος» έχουν προκληθεί εκδορές, ενώ το Ιωσήφ Κ, έχει ζημιές στην πλώρη.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί παραιτέρω έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία. Οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι νεωτέρας.

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