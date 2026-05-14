Θάσος: Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι - Υλικές ζημιές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι της Θάσου, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» συγκρούστηκε με το πλοίο «ΑΝΑΣΣΑ Μ» που βρισκόταν προσδεδεμένο δίπλα του.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο πλοία, με αποτέλεσμα την προσωρινή απαγόρευση απόπλου και την ακύρωση προγραμματισμένου δρομολογίου προς Κεραμωτή.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ τα πλοία συνέχισαν τους πλόες τους μετά την προσκόμιση βεβαιωτικών αξιοπλοΐας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο περιπολίας από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θάσου, διαπιστώθηκε ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» Ν. Λ. 103/21, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στο νέο λιμάνι της Θάσου, επακούμβησε στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΑΣΣΑ Μ» Ν.Π. 12933, το οποίο βρισκόταν πλησίον του. Αποτέλεσμα της επακούμβησης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών και στα δύο πλοία. Το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Θάσο προς Κεραμωτή από το «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ VI» παρέμεινε ανεκτέλεστο, ενώ οι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν από έτερα πλοία της γραμμής, με μέριμνα της εταιρείας. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους των ανωτέρω πλοίων, ενώ μετά την προσκόμιση των βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν, επετράπη η συνέχιση των πλόων τους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».

Διαβάστε επίσης