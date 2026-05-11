Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

Newsbomb

Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαϊου στο λιμάνι του Μεσολογγίου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση με το δίκυκλό του στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το aixmi news.gr ο ηλικιωμένος κινούνταν με το μηχανάκι του στην προβλήτα και, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νερό.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από πολίτες και στελέχη του Λιμενικού, ενώ ιδιοκτήτης κοντινού αγκυροβολημένου σκάφους βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να τον απεγκλωβίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της πτώσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χανταϊός - Γεωργιάδης για Έλληνα στο Αττικόν: Τον ευχαριστώ δημόσια, δεν γκρίνιαξε καθόλου

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο CEO της Airbnb, προειδοποιεί: Αυτοί οι 2 τύποι εργαζομένων δεν θα επιβιώσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς λειτουργεί ο βελονισμός – Σε ποιες παθήσεις έχει τις καλύτερες ενδείξεις

16:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί ο Α' Ημιτελικός - Σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέο χωροταξικό τουρισμού: Πλαφόν σε κλίνες ανάλογα με τη χωρητικότητα, φρένο στην άναρχη ανάπτυξη – Τι αλλάζει στον αιγιαλό

16:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

16:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αμαλιάδα

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Επτά κρούσματα επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - 9 συνολικά

16:12ANNOUNCEMENTS

Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

16:09ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια λόγω παρουσίας αλλεργιογόνου ουσίας

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Γάτες ή σκύλοι; Γιατί στην Ανατολική Ασία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται... γατόφιλοι

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αγροτικές ενισχύσεις

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρουά ματ του Ιράν: Η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να μην μπορεί να αποφύγει την ήττα στον πόλεμο

15:45ΚΟΣΜΟΣ

22χρονος στην Ταϊλάνδη έβαλε φωτιά σε δάσος γιατί βαριόταν: «Ήθελα απλώς να διασκεδάσω»

15:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

15:26LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Πασχάλη Τερζή - Οι φωτογραφίες από τον γάμο της εγγονής του

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

15:41LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Μία ανάσα από τη νίκη η Ελλάδα», γράφει το BBC

13:44LIFESTYLE

«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο ελληνόκτητο τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού

16:12ANNOUNCEMENTS

Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδική γέννηση καμηλοπάρδαλης μπροστά σε επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Βιρτζίνια - Δείτε βίντεο

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ