Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαϊου στο λιμάνι του Μεσολογγίου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση με το δίκυκλό του στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το aixmi news.gr ο ηλικιωμένος κινούνταν με το μηχανάκι του στην προβλήτα και, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νερό.

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από πολίτες και στελέχη του Λιμενικού, ενώ ιδιοκτήτης κοντινού αγκυροβολημένου σκάφους βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να τον απεγκλωβίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της πτώσης.