Θανατηφόρο τροχαίο στην Κω - Νεκρός 55χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαϊου στην περιοχή Ψαλίδι στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 55χρονο πραγματοποιήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο άντρας, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς τα Θερμά, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κω, οπού διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κω.

Διαβάστε επίσης