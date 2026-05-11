Σύγκρουση Ι.Χ με μοτοσικλέτα στην Πάτρα - Στο νοσοκομείο ένα άτομο
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να οδηγεί στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαϊου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Παπανδρέου και Αρακύνθου, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Από την σύγκρουση που ήταν σφοδρή ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε. Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
