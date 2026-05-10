Φθιώτιδα: Πανικός για την πτώση ενός… κινητού- Μεγάλη κινητοποίηση για τροχαίο που δεν έγινε ποτέ!

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας για σοβαρό τροχαίο στον Μώλο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε ατύχημα.

Η κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων, αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών προκλήθηκε από ενεργοποίηση της λειτουργίας ανίχνευσης τροχαίου σε iPhone που έπεσε από όχημα.

Η λειτουργία crash detection των iPhone καλεί αυτόματα το 112 όταν δεν απενεργοποιηθεί ο συναγερμός εντός λίγων δευτερολέπτων μετά από πρόσκρουση.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς παρόμοια κλήση είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο στην περιοχή μεταξύ Αμουρίου και Λυγαριάς.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λαμία μέσω του 112 για σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στο ύψος του Μώλου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και έφυγαν για το σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, ένα από τη Λαμία και ένα από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και η Κεντρική Οδός για να εξακριβωθεί μέσω καμερών αν πρόκεται για ατύχημα εντός του Αυτοκινητοδρόμου ή στον παράδρομο και φυσικά κινητοποιήθηκε και η Αστυνομία.

Εκείνη την ώρα πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ είχε λάβει σήμα για εκτροπή οχήματος στο δρόμο Λαμίας - Δομοκού στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, με πιθανό εγκλωβισμό. Έτσι, μόλις διασφάλισαν ότι το εκεί τροχαίο δεν ήταν σοβαρό, έφυγε και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ για τη διασταύρωση Μώλου.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο ήταν… πρόσκρουση τηλεφώνου iphone στο έδαφος! Όπως φαίνεται το κινητό τηλέφωνο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έφυγε εκτός οχήματος και ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ανίχνευσης τροχαίου (crash detection). Οι κάτοχοι τέτοιων τηλεφώνων γνωρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία είναι ενεργή από προεπιλογή. Αναγνωρίζει βίαιες συγκρούσεις και ειδοποιεί με ήχο σαν συναγερμός. Αν δεν τον απενεργοποιήσετε εντός μερικών δευτερολέπτων, τότε καλεί μόνο του το «112» προκειμένου να εντοπιστεί αυτόματα το στίγμα όπου έγινε η σύγκρουση.

Προφανώς ο κάτοχος μέχρι να επιστρέψει στο σημείο, να εντοπίσει το τηλέφωνό του και να το σηκώσει, πέρασε το κρίσιμο διάστημα και αυτό έκανε τη δουλειά του, καλώντας στον αριθμό κινδύνου.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ τρέχουν χωρίς λόγο σε σημεία που καλούν αυτόματα τα τηλέφωνα. Ένα παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν τηλέφωνο είχε πέσει από την τσέπη αναβάτη μηχανής στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Αμουρίου και Λυγαριάς.