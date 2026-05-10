Φθιώτιδα: Πανικός για την πτώση ενός… κινητού- Μεγάλη κινητοποίηση για τροχαίο που δεν έγινε ποτέ!

Πυροσβεστική και Αστυνομία έψαχνα μάταια το σημείο του τροχαίου για να προσφέρουν βοήθεια

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φθιώτιδα: Πανικός για την πτώση ενός… κινητού- Μεγάλη κινητοποίηση για τροχαίο που δεν έγινε ποτέ!
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας για σοβαρό τροχαίο στον Μώλο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε ατύχημα.
  • Η κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων, αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών προκλήθηκε από ενεργοποίηση της λειτουργίας ανίχνευσης τροχαίου σε iPhone που έπεσε από όχημα.
  • Η λειτουργία crash detection των iPhone καλεί αυτόματα το 112 όταν δεν απενεργοποιηθεί ο συναγερμός εντός λίγων δευτερολέπτων μετά από πρόσκρουση.
  • Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς παρόμοια κλήση είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο στην περιοχή μεταξύ Αμουρίου και Λυγαριάς.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) στο κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λαμία μέσω του 112 για σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στο ύψος του Μώλου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και έφυγαν για το σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, ένα από τη Λαμία και ένα από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και η Κεντρική Οδός για να εξακριβωθεί μέσω καμερών αν πρόκεται για ατύχημα εντός του Αυτοκινητοδρόμου ή στον παράδρομο και φυσικά κινητοποιήθηκε και η Αστυνομία.

Εκείνη την ώρα πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ είχε λάβει σήμα για εκτροπή οχήματος στο δρόμο Λαμίας - Δομοκού στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, με πιθανό εγκλωβισμό. Έτσι, μόλις διασφάλισαν ότι το εκεί τροχαίο δεν ήταν σοβαρό, έφυγε και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ για τη διασταύρωση Μώλου.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο ήταν… πρόσκρουση τηλεφώνου iphone στο έδαφος! Όπως φαίνεται το κινητό τηλέφωνο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έφυγε εκτός οχήματος και ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ανίχνευσης τροχαίου (crash detection). Οι κάτοχοι τέτοιων τηλεφώνων γνωρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία είναι ενεργή από προεπιλογή. Αναγνωρίζει βίαιες συγκρούσεις και ειδοποιεί με ήχο σαν συναγερμός. Αν δεν τον απενεργοποιήσετε εντός μερικών δευτερολέπτων, τότε καλεί μόνο του το «112» προκειμένου να εντοπιστεί αυτόματα το στίγμα όπου έγινε η σύγκρουση.

Προφανώς ο κάτοχος μέχρι να επιστρέψει στο σημείο, να εντοπίσει το τηλέφωνό του και να το σηκώσει, πέρασε το κρίσιμο διάστημα και αυτό έκανε τη δουλειά του, καλώντας στον αριθμό κινδύνου.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ τρέχουν χωρίς λόγο σε σημεία που καλούν αυτόματα τα τηλέφωνα. Ένα παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν τηλέφωνο είχε πέσει από την τσέπη αναβάτη μηχανής στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Αμουρίου και Λυγαριάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα πίσω από τον Μακρόν; «Δεν είπαμε ότι θα αναπτύξουμε δυνάμεις στο Ορμούζ»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκανε βόλτες δίπλα σε περαστικούς – Δείτε βίντεο

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, προβάδισμα ΠΑΟΚ για το Champions League

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν ήθελαν ισοπαλία κι αυτό ακριβώς κατάφεραν

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας η «Ένωση» με ανατροπή στο 93ο λεπτό!

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας - Ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού πάνω σε αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αγωνία για 4χρονο που κατάπιε μπαταρία – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου

20:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Θρίλερ με τους διαδοχικούς θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου – Εισαγγελική παρέμβαση

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πανικός για την πτώση ενός… κινητού- Μεγάλη κινητοποίηση για τροχαίο που δεν έγινε ποτέ!

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Καλοκαιρινό το σκηνικό με περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας - Στους 31 βαθμούς στην Κρήτη

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστό το ΕΠΑΛ Μοιρών τη Δευτέρα - Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος αφήνει την αγέλη του και εμφανίζεται στα Μετέωρα - Τρόμος για τους κατοίκους

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

20:14ΚΟΣΜΟΣ

«Άλλες δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για την εξουδετέρωση των ιρανικών στόχων

20:13ΥΓΕΙΑ

Επτά καθημερινές συνήθειες για να «ξεκλειδώσετε» τον τέλειο ύπνο

20:04ΚΟΣΜΟΣ

«Θα λάβουν άμεση απάντηση» - Το Ιράν απειλεί Βρετανία και Γαλλία για τα πολεμικά πλοία στο Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μεταθανάτια εμπειρία ενός διασώστη - «Πέθανα και είδα δύο διαφορετικά σενάρια για την ανθρωπότητα»

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας η «Ένωση» με ανατροπή στο 93ο λεπτό!

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, προβάδισμα ΠΑΟΚ για το Champions League

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν ήθελαν ισοπαλία κι αυτό ακριβώς κατάφεραν

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Πανικός για την πτώση ενός… κινητού- Μεγάλη κινητοποίηση για τροχαίο που δεν έγινε ποτέ!

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος αφήνει την αγέλη του και εμφανίζεται στα Μετέωρα - Τρόμος για τους κατοίκους

20:04ΚΟΣΜΟΣ

«Θα λάβουν άμεση απάντηση» - Το Ιράν απειλεί Βρετανία και Γαλλία για τα πολεμικά πλοία στο Ορμούζ

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αγωνία για 4χρονο που κατάπιε μπαταρία – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό: Αεροπορικό υπερθέαμα στον Φλοίσβο για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο χανταϊός έφτασε και στη Γαλλία: Με συμπτώματα Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ