Δολοφονία Κρήτη: Στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε ο Γιώργος, είχε σκοτωθεί κι ο ξάδελφός του το 2016

Το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος Παρασύσης, στο όχημα που οδηγούσε ο μετέπειτα δολοφονημένος, Νικήτας Γεμιστός

Snapshot Ο Γιώργος Παρασύρης σκοτώθηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου είχε χάσει τη ζωή του το 2016 ο εξάδελφός του Χάρης Βαρότσης.

Ο Χάρης Βαρότσης είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο στις 17 Απριλίου 2016 και κατέληξε στις 5 Μαΐου μετά από μάχη στη ΜΕΘ.

Ο Γιώργος τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο στις 20 Οκτωβρίου 2023 στο ίδιο σημείο και υπέκυψε στις 8 Νοεμβρίου στη ΜΕΘ.

Ο πατέρας του Γιώργου σκότωσε τον Νικήτα Γεμιστό, φίλο και οδηγό του οχήματος, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του.

Η οικογένεια Παρασύρη είχε χάσει άλλο ένα μέλος της στο ίδιο ακριβώς σημείο, που είχε το μοιραίο τροχαίο και ο 17χρονος Γιώργος, με τον πατέρα του να σκοτώνει τελικά τον φίλο του κι οδηγό του οχήματος Νικήτα Γεμιστό, θεωρώντας τον υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του.

Ο θάνατος του Χάρη Βαρότση

Τα ξημερώματα της 17 Απριλίου του 2016 στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο 22χρονος Χάρης Βαρότσης, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού που βρισκόταν πάνω στη διαχωριστική νησίδα.

Όπως κι ο εξάδελφός του, έτσι κι ο ίδιος, έδωσε τη μάχη του στη ΜΕΘ, αλλά δεν τα κατάφερε. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου του 2016, ο Χάρης πάλεψε, αλλά κατέληξε στις 5 Μαΐου βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Η μοίρα έμελλε να παίξει άσχημο παιχνίδι στην οικογένεια, καθώς ο γιος του πρώτου του εξάδελφου, ο Γιώργος Παρασύρης, θα έχανε με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο ακριβώς σημείο, τη ζωή του.

Το τροχαίο του Γιώργου Παρασύρη στο ίδιο σημείο

Τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου του 2023, ο Νικήτας οδηγούσε το αυτοκίνητο κι ο Γιώργος ήταν συνεπιβάτης. Στο ίδιο σημείο όπου είχε γίνει και το παραπάνω τροχαίο, ο 18χρονος τότε Νικήτας Γεμιστός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

Το ΙΧ καβάλησε και σ' αυτήν την περίπτωση τη νησίδα, και «καρφώθηκε» στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού, προκαλώντας τον βαρύτατο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου. Και ο ίδιος πάλεψε στη ΜΕΘ μέχρι τις 8 Νοεμβρίου, οπότε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

