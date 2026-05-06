Δολοφονία Ηράκλειο: Τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε - Στις 3 Μαρτίου η τελευταία καταγγελία του θύματος

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 20χρονο Νικήτα Γεμιστό στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, πυροβολώντας τον έξι φορές και κλωτσώντας τον ενώ ξεψυχούσε.
  • Η σύζυγος του δράστη παρακολουθούσε ατάραχη τη δολοφονία από το αυτοκίνητο.
  • Ο δράστης δήλωσε ότι ενήργησε μηχανικά και χωρίς προσχεδιασμό, ως αντίδραση στο θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο το 2023.
  • Το θύμα είχε υποβάλει καταγγελίες κατά του δράστη για παραβίαση δικαστικής απόφασης, σωματικές βλάβες και οπλοχρησία πριν από τη δολοφονία.
  • Ο δράστης είχε ήδη περιοριστικούς όρους και ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας πριν το φονικό.
Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί που είδαν το βίντεο από το φονικό, που καταγράφηκε από αρκετές κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της περιοχής, έχουν «παγώσει» με την αγριότητα της δολοφονίας.

Το ειδεχθές έγκλημα, σόκαρε ακόμα και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς. Ο 54χρονος, αφού έριξε έξι πυροβολισμούς στο θύμα του, με τους τέσσερις να τον βρίσκουν στον κορμό και να τον σκοτώνουν σχεδόν ακαριαία, όταν το θύμα του ξεψυχούσε και ήταν δεδομένο ότι θα πεθάνει, αυτός δεν σταμάτησε εκεί. Άρχισε να τον κλωτσά στο σώμα με μανία, προκαλώντας αποτροπιασμό σε όσους ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έβλεπαν τον Κώστα Παρασύρη να μην δείχνει τον παραμικρό οίκτο στο παιδί.

Εξίσου απαθής, ήταν και η σύζυγός του, η οποία καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο και παρακολουθούσε ατάραχη τον σύζυγό της, να σκοτώνει τον φίλο του παιδιού της, που κι αυτή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατό του.

«Έκανα αυτό που έπρεπε»

Δίχως ίχνος μεταμέλειας, ο 54χρονος είπε στους αστυνομικούς όταν πήγε και παραδόθηκε στο ΑΤ Μαλεβιζίου ότι «έκανα αυτό που έπρεπε». Πρόσθεσε δε πως «δεν το είχα προσχεδιάσει. Αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 2023. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος ζούσε και τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου. Δεν είχε απονεμηθεί Δικαιοσύνη για το τροχαίο. Όταν είδα το αυτοκίνητο του απέναντι, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά, δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο 54χρονος δολοφόνος.

«Βροχή» οι καταγγελίες

Στις 4 Μαρτίου ο 21χρονος Νικήστρατος είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και είχε υποβάλλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης από τον μετέπειτα δολοφόνο του. Σχεδόν δυο μήνες πριν την εκτέλεση του δηλαδή, στην Αμμουδάρα.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που τον είχε καταγγείλει. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του 54χρονου για πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Μάλιστα, τότε, οι Αρχές είχαν αφαιρέσει την κυνηγετική καραμπίνα που την κατείχε νόμιμα.

Για την περίπτωση αυτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα για να μην πλησιάζει τον Νικήστρατο, αλλά και την αδερφή του στα 100 μέτρα. Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην κύρια ανάκριση καθώς τελικά σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μία ακόμα καταγγελία είχε γίνει στην Αστυνομία το καλοκαίρι του 2024. Μέλη της οικογένειας του 21χρονου θύματος είχαν κάνει καταγγελία για απειλές από μέρους του 54χρονου και της συζύγου του.

