Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Συνελήφθη η σύζυγος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη δολοφονία.
  • Η σύζυγος κατηγορείται επειδή δεν απέτρεψε τον σύζυγό της και παρακολούθησε ήρεμη τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου.
  • Ο 54χρονος δολοφόνος σκότωσε τον Νικήστρατο επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του το 2023.
  • Οι γονείς του 17χρονου θύματος συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τροχαίου ζητώντας αλλαγή συμπεριφορών για την προστασία των παιδιών στους δρόμους.
  • Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την Κρήτη και όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για κοινωνική αφύπνιση και πρόληψη.
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, που τελικά δεν κατάφερε ούτε η κοινωνία, ούτε οι Αρχές να αποτρέψουν, έχει συγκλονίσει την Κρήτη και το πανελλήνιο.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της εκτέλεσης του 21χρονου Νικήστρατου Γ. από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, ο οποίος τον σκότωσε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το θανατηφόρο τροχαίο του 17χρονου γιου του, Γιώργου, το 2023, είναι καταιγιστικές.

Συνελήφθη και η σύζυγος του δολοφόνου

Στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου οδηγήθηκε σιδηροδέσμια και η σύζυγος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου, καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε το παιδί.

Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια, καθώς όχι απλώς δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τον σύζυγό της από το να σκοτώσει το παιδί, αλλά καθόταν ήρεμη στο κάθισμα του συνοδηγού και τον έβλεπε να εκτελεί εν ψυχρώ τον 20χρονο.

Όταν ζητούσαν επιτακτικά να αλλάξουν οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία οι γονείς του 17χρονου που έφυγε από την ζωή, στο τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Μάλιστα μιλούσαν στο συγκεντρωμένο πλήθος, ζητώντας «να αφυπνίσουμε την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Για να σώσουμε τα παιδιά μας από τους δρόμους… Για να δούμε να αλλάζει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να πούμε ότι σε μια στιγμή χάνεται ο κόσμος όλος…».

