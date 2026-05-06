«Τώρα λευτερώθηκα»: Όταν οι γονείς νεκρών παιδιών πήραν τον νόμο στα χέρια τους

Υποθέσεις αυτοδικίας στην Ελλάδα - Γονείς που εκδικήθηκαν για τα παιδιά τους

Μιχάλης Παπαδάκος

«Τώρα λευτερώθηκα»: Όταν οι γονείς νεκρών παιδιών πήραν τον νόμο στα χέρια τους

Ο Βενιεράκης νεκρός

ΕΛΛΑΔΑ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Κρήτη της βεντέτας, μέχρι τις δικαστικές αίθουσες στην Αθήνα, η Ελλάδα έχει βιώσει σοκαριστικές δολοφονίες που ήρθαν ως εκδίκηση γονιών για τον χαμό των παιδιών τους.

Υποθέσεις που ξεκινούν από έναν βίαιο ή άδικο θάνατο παιδιού και καταλήγουν σε νέα εγκλήματα, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους γονείς, που δεν μπορούν να αντέξουν το χαμό του παιδιού τους και παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.

Με αφορμή το πρόσφατο αιματηρό περιστατικό στο Ηράκλειο, στην Αμμουδάρα, όπου ένας πατέρας κινήθηκε εκδικητικά για τον χαμό του παιδιού του, επανέρχονται στη μνήμη παλιότερες υποθέσεις που σημάδεψαν τη χώρα.

Κοινός παρονομαστής, η αίσθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν επαρκεί και ότι η «λύτρωση» έρχεται μόνο μέσα από την προσωπική τιμωρία.

moykani.jpg

Η Αντωνία Μουκάνη

Η υπόθεση της Αντωνίας Μουκάνη

Η υπόθεση της Αντωνία Μουκάνη είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Τον Οκτώβριο του 2012, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, η 37χρονη τότε μητέρα μπήκε μεταμφιεσμένη, φορώντας περούκα και ρούχα που δεν φανέρωναν την ταυτότητά της.

Τυφλωμένη από τη δίψα για εκδίκηση, ζούσε σαν ένα καλοκουρδισμένο ρομπότ που ήταν προγραμματισμένο να σκοτώσει. Η Μουκάνη, είχε έναν και μόνο στόχο. Να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους που θεωρούσε υπεύθυνους για τη δολοφονία του 19χρονου γιου της. Περίμενε τη στιγμή που θα οδηγούνταν στο γραφείο της Ανακρίτριας για συμπληρωματική κατάθεση. Και τότε πυροβόλησε. Ξανά και ξανά. Τουλάχιστον 20 φορές... «Αφού σκότωσες το παιδί μου θα σκοτώσω και εγώ εσένα», φέρεται να είπε, αδειάζοντας το όπλο της πάνω στον βασικό κατηγορούμενο.

Εκείνος έπεσε νεκρός, ενώ ο ετεροθαλής αδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά. Η ίδια συνελήφθη επιτόπου, χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Στην απολογία της δεν επιχείρησε να αρνηθεί τίποτα.

Αντίθετα, περιέγραψε με ωμή ειλικρίνεια το πώς βίωσε την πράξη της: «Εκείνη τη μέρα άλλαξα λίγο την εμφάνισή μου για να μην με καταλάβουν οι συγγενείς του. Τον είδα να μπαίνει στην Ευελπίδων, τον ακολούθησα... Φοβόμουν ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο. Άδειασα όλες τις σφαίρες από το πιστόλι γιατί ήθελα να πεθάνει. Όταν πυροβόλησα περίμενα να με σκοτώσουν οι αστυνομικοί... Για μένα από τότε που έχουν σκοτώσει το γιο μου είναι σαν να μην έχει περάσει δευτερόλεπτο... Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι σκότωσαν το γιο μου στην αγκαλιά μου και φώναζε "μανούλα"...

Όταν πήγα στο ΚΑΤ... τον είδα και ήταν ανοιγμένος σαν αρνί... Το παιδί αυτό ήταν ο έρωτάς μου, η ανάσα μου, η πνοή μου». Έχοντας χάσει κάθε ίχνος ανθρωπιάς και συμπόνοιας, η Μουκάνη θα δηλώσει ευθαρσώς ότι «μετάνιωσα, αλλά όταν τον σκότωσα ένιωσα ανακούφιση».

Το δικαστήριο της αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό και της επέβαλε κάθειρξη 10 ετών, όμως η ίδια είχε ήδη πει αυτό που για εκείνη είχε σημασία. Ότι, έστω και στιγμιαία, ένιωσε να «ξαλαφρώνει»...

«Τώρα λευτερώθηκα...»

dikasa2.jpg

Δεκαετίες πριν, μια άλλη μορφή προσωπικής «δικαιοσύνης» είχε εκτυλιχθεί επίσης μέσα σε δικαστήριο. Ο Γιάννης Παπαδόσηφος από το Ρέθυμνο, έχοντας χάσει τον γιο του Μανώλη από τέσσερις σφαίρες για μια ερωτική αντιπαράθεση, περίμενε υπομονετικά τη στιγμή της δεύτερης δίκης.

Ο 27χρονος τότε Μανώλης Παπαδόσηφος, πήγε σε καφενείο στο Ρέθυμνο να συναντήσει τον Γιάννη Βενιαράκη. Οι δύο τους είχαν αγαπήσει την ίδια γυναίκα και είχαν συχνούς τσακωμούς. Ανέβηκαν στο πατάρι, του έριξε τέσσερις πιστολιές και τον σκότωσε. Ο δράστης είχε ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια, αλλά η έφεση που άσκησε άνοιξε ξανά την υπόθεση. Για τον πατέρα, αυτό δεν ήταν απλώς μια νομική διαδικασία, αλλά μια δεύτερη ευκαιρία για να πάρει εκδίκηση.

nekros-fonias.jpg

Ο Βενιεράκης νεκρός

Στις 20 Δεκεμβρίου 1988, στο Εφετείο, ο Παπαδόσηφος βρέθηκε ανάμεσα σε δεκάδες συγγενείς και παρευρισκόμενους. Κάποια στιγμή, κινήθηκε αστραπιαία. Πλησίασε τον άνθρωπο που είχε σκοτώσει τον γιο του και τον πυροβόλησε πέντε φορές. Οι σφαίρες διαπέρασαν το σώμα του και καρφώθηκαν στα έδρανα. Ο δράστης έπεσε νεκρός μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο Παπαδόσηφος ούτε έτρεξε, ούτε προσπάθησε να κρυφτεί, ούτε να υπερασπιστεί τον εαυτό του...

«Ξαλάφρωσα, αγαλλίασε η ψυχή μου» είπε χαρακτηριστικά και δευτερόλεπτα μετά πρόσθεσε με απλανές βλέμμα: «Τώρα λευτερώθηκα». Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων εξέτισε πέντε. Όμως η φράση του έμεινε να συνοψίζει αυτό που ένιωθε. Ότι η προσωπική εκδίκηση ήταν η μόνη μορφή δικαιοσύνης που μπορούσε να αποδεχθεί.

Ο μύθος για το όπλο στο μούσι

Ο μύθος λέει ότι το όπλο με το οποίο ο Παπαδόσηφος σκότωσε τον Βενιαράκη, ένα γερμανικό λούγκερ, που ο ίδιος μαζί με τον πατέρα του είχε αρπάξει από έναν στρατιώτη της ναζιστικής Βέρμαχτ στη Μάχη της Κρήτης, το είχε κρύψει κάτω από τη μεγάλη γενειάδα που είχε αφήσει μετά τον θάνατο του γιου του και οι αστυνομικοί από σεβασμό δεν τον έψαξαν...

papadosifos2jpg.jpg

Ο Παπαδόσηφος

Το αιματοκύλισμα στο Στρατοδικείο του Ρουφ

Στο ίδιο σκοτεινό πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση του Αθανάσιου Ντρούζου. Ένας μεθυσμένος οδηγός «θέρισε» τον γιο του και έξι ακόμα φίλους του, που επέστρεφαν από ξενύχτι. Οι πέντε σκοτώθηκαν, οι δύο γλίτωσαν.

Στις 21 Ιουλίου του 1991, ο γιος του Αθανάσιου Ντρούζου, ο Κώστας 16 ετών, είχε πάει να διασκεδάσει με την παρέα του στο κλαμπ «Negro» στη Γλύφα. Αφού δεν έβρισκαν ταξί, αποφάσισαν να το «κόψουν» με τα πόδια. Το ρολόι έδειχνε 4 τα ξημερώματα. Ενώ βαδίζουν από τη δεξιά πλευρά, αυτοκίνητο που οδηγεί ο 32χρονος υποσμηναγός Δημήτρης Κουρούπης με κατεύθυνση τη Χαλκίδα και έχοντας δίπλα του, στη θέση του συνοδηγού, τον 26χρονο κουνιάδο του Φώτη Σακελλαράκη, «θερίζει» την παρέα των παιδιών.

Ο 18χρονος Βίκτωρ Μάισης, ο 17χρονος Μιχάλης Μπαξεβανίδης και ο 15χρονος αδελφός του Παναγιώτης έχασαν τη ζωή τους ακαριαία. Ο 17χρονος Παναγιώτης Κατράκης και ο 16χρονος Κώστας Ντρούζος ξεψύχησαν αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Από θαύμα σώθηκαν ο 18χρονος Βάγιας Κατσός και ο 19χρονος Αλέξης Σαμψών, οι οποίοι περπατούσαν 10 μέτρα πιο μπροστά από την υπόλοιπη παρέα. Όπως αποδείχθηκε, ο 32χρονος υποσμηναγός ήταν μεθυσμένος.

ntroyzos-glyfa.jpg

Έμεινε μόλις 8 μήνες στη φυλακή

Ο Αθανάσιος Ντρούζος, βλέποντας τον δολοφόνο του παιδιού του να μένει στη φυλακή για μόλις 8 μήνες, η ψυχή του πλημμύρισε με οργή. Η αρχική ποινή ήταν μόλις 4 ετών και 8 μηνών. Οκτώ μήνες αργότερα όμως, ύστερα από σχετική αίτησή του, η ποινή μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 988 δραχμές ημερησίως κι αφέθηκε ελεύθερος. Οι γονείς των νεαρών παιδιών εξαγριώθηκαν και υπέβαλαν έφεση, στέλνοντας επιστολές σε υπουργούς Δικαιοσύνης κι Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Ντρούζος όμως, είχε δικάσει ήδη μέσα του... εις θάνατον και δεν περίμενε κανένα δικαστήριο.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο και την Πρωταπριλιά του 1993 ξεκίνησε η δίκη στο Ρουφ. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν κατάμεστη, με τους γονείς όλων των παιδιών να παρίσταντο πνιγμένοι από οργή.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ακροαματική διαδικασία κι ο αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου κι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Χρήστος Μπάκας ετοιμαζόταν να πάρει τον λόγο, ο Αθανάσιος Ντρούζος άνοιξε τον χαρτοφύλακά του και έβγαλε ένα πιστόλι.

ntrouzosjpg.jpg

Ο Αθανάσιος Ντρούζος

Αρχικά έπιασε από τον λαιμό τον μάρτυρα υπεράσπισης και συνοδηγό του αυτοκινήτου το βράδυ του δυστυχήματος, Φώτη Σακελλαράκη σέρνοντάς τον στην έδρα των δικαστών και με το όπλο κολλημένο πάνω του. Όλοι πάγωσαν...

Σημαδεύοντας τον μάρτυρα υπεράσπισης, ζητάει από τον αστυφύλακα Κωνσταντίνο Κουτουλάκη να αφήσει το υπηρεσιακό του όπλο στο εδώλιο του κατηγορουμένου. «Πείτε την αλήθεια. Θα σας σκοτώσω όλους...», φώναζε εν εξάλλω.

Αφού πήρε και το όπλο του αστυφύλακα, τον ανάγκασε να δέσει με μονωτική ταινία που είχε στον χαρτοφύλακά του, πλάτη με πλάτη από τη μια τον συνοδηγό Φώτη Σακελλαράκη και από την άλλη, τους δικηγόρους του κατηγορούμενου, τον Χρήστο Μπάκα και τον Δημοσθένη Αβράμη.

ntrouzos.jpg

Ουρλιάζοντας απαίτησε να πουν όλοι ότι ο υποσμηναγός είναι ένοχος και ότι οδηγούσε μεθυσμένος, γι' αυτό σκότωσε τα παιδιά.

«Πείτε το δυνατά ότι ο υποσμηναγός είναι ένοχος, ότι οδηγούσε μεθυσμένος και γι’ αυτό σκότωσε τα παιδιά! Θέλω να μαρτυρήσεις μπροστά σε όλους ότι ήσουν μεθυσμένος» φώναζε.

Όταν έφτασε μεγάλη αστυνομική δύναμη, ο Ντρούζος άρχισε να πυροβολεί τους δεμένους ομήρους. Οι δύο δικηγόροι έπεσαν νεκροί, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο συνοδηγός Σακελλαράκης. Ακολούθως πήδηξε πάνω στην έδρα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των δικαστών, τραυματίζοντας τρεις στρατοδίκες. Όταν πια κατάλαβε ότι όλα είχαν τελειώσει, κι έχοντας να κρατήσει την τελευταία σφαίρα για τον ίδιο, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και πήγε να βρει τον γιο του...

Όταν ένα ολόκληρο χωριό χειροκροτούσε τον φονιά

Ανήμερα Πάσχα του 1983 σε χωριό της Μάνης, ένας νεαρός 23 χρονών πείθει έναν 14χρονο να κλέψει από μία καφετέρια δύο μπουκάλια με αλκοόλ, και μετά κατευθύνονται προς ένα κοντινό ρέμα.

Εκεί ο 23χρονος έχει αποφασίσει να επιτεθεί σεξουαλικά στον ανήλικο. Εκείνος τον καταλαβαίνει, προσπαθεί να φύγει κι ο δράστης τον σκοτώνει χτυπώντας τον με έναν τσιμεντόλιθο στο κεφάλι.

Ο δράστης προφυλακίστηκε, και αποφάσισαν να μεταφερθεί αλλού υπό τον φόβο της βεντέτας. Όμως η επιχείρηση στήνεται πρόχειρα, δύο αστυνομικοί θα μεταφέρουν με ΚΤΕΛ τον δράστη αρχικά στην Αθήνα και μετά σε άγνωστο προορισμό.

ktel-mani.jpg

Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα, και πριν ξεκινήσει το ΚΤΕΛ, τρεις ένοπλοι ακινητοποιούν το λεωφορείο. Ένας εξ αυτών με μία καραμπίνα πυροβολεί τον 23χρονο, ο οποίος πεθαίνει ακαριαία. Δράστης ήταν ο πατέρας του 14χρονου, ο οποίος ήθελε να εκδικηθεί τον άδικο χαμό του γιού του.

Η δίκη έγινε στις 2 Οκτωβρίου του 1984. «Και τα δύο εγκλήματα ήταν άδικα. Άδικα πήγε ο μικρός, άδικα και ο δικός μου γιος. Τώρα πρέπει εμείς οι δύο οικογένειες να κλείσουμε τις πληγές μας, να ξεχάσουμε και να ζήσουμε στο ίδιο χωριό. Το παιδί μου, όταν σκότωσε τον μικρό, ήταν μεθυσμένο, μπορεί να το είχαν ποτίσει και ναρκωτικά. Δίνω 60% δίκιο στον «Μενέλαο» που σκότωσε τον γιο μου και 40% άδικο. Αλλά σας λέω, κύριοι δικαστές, ότι αν ήξερα ότι ο γιος μου σκότωσε τον μικρό, θα είχα σκοτώσει εγώ ο ίδιος το παιδί μου. Τώρα ας μας κρίνει όλους ο Θεός».

Ύστερα από 12 ώρες καταθέσεων και αγορεύσεων, Κακουργιοδικείο Τρίπολης εξέδωσε ετυμηγορία. Ο πατέρας που εκδικήθηκε το φόνο του παιδιού του καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο χρόνων, 7 μηνών και 10 ημερών. Την επόμενη ημέρα, τα πρωτοσέλιδα έγραφαν ότι «Η Μάνη χειροκροτεί το φονιά». Στο δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από χίλια άτομα, συντοπίτες του δράστη, που όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, την υπερκάλυψαν με τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες τους προς τον 40χρονο.

Τα ονόματα δεν δημοσιοποιήθηκαν. Το διπλό φονικό προβλήθηκε στη μικρή οθόνη μέσα από τις σειρές «Ανατομία ενός εγκλήματος» και «10η Εντολή».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ΟpenAI: «Ο Έλον Μασκ ήθελε 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποικίσει τον Άρη»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Στοίχημα εκτόνωσης πριν από το Συνέδριο η ΚΟ της Πέμπτης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Fuel Pass, τέλη κυκλοφορίας, επίδομα θέρμανσης: Οι σοβαρότερες απάτες μέσα στο 2026 – Πού στοχεύουν οι επιτήδειοι

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω των 80 εκατ. ευρώ η πιθανή ζημιά από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Στα 415 εκατ. το πρόστιμο μέχρι τώρα

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (6/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ από τις ΗΠΑ

07:00ΜΑΝΤΕΙΟ

Βόμβα Ρέππα με στόχο Ανδρουλάκη, Η αφιέρωση του Χάρη, Το καρτέλ της ενέργειας κατά Γλαβίνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Οι συμμετοχές της Ελλάδας που αγαπήσαμε και ακόμα συζητάμε

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Μαΐου

06:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

06:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεσοπεντηκοστή: Σήμερα η μεγάλη δεσποτική εορτή της Ορθοδοξίας

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Boeing 767-400 που προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Μαζί με τον κόσμο του για την πρόκριση στο Final 4 - Ώρα και κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ