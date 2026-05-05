Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του
Ο δράστης παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πατέρας που έχασε το μοναχοπαίδι του σε τροχα δολοφόνησε τον νεαρό οδηγό ευθυνόταν το ατύχημα.
- Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα της Κρήτης.
- Ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
Νέα τροπή παίρνει το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα της Κρήτης.
Οι τελευταίες πληροφορίες του cretalive αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το μοναχοπαίδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό. Παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
18:08 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ