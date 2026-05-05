Κρήτη: Συμπλοκή με πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα -Ένας τραυματίας - Διέφυγαν οι δράστες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Γάζι Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, δυο οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο, ακολούθησε λογομαχία και ένας εκ των οδηγών έβγαλε όλπο και να πυροβολήσει.

Οι δράστες διέφυγαν με όχημα και αναζητούνται από την Αστυνομία, που έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, όπως μεταδίδει η neakriti.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει ο ίδιος ιστότοπος, το συμβάν εκτυλίχθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όπου σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ ατόμων που οδήγησε σε χρήση όπλου και τραυματισμό ενός προσώπου.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο επιβιβαζόμενοι σε μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot και εξαφανίστηκαν. Μαρτυρίες και πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι κινήθηκαν προς την περιοχή της Αμμουδάρας, γεγονός που έχει κατευθύνει εκεί σημαντικό μέρος των ερευνών.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και υλικό από το σημείο.