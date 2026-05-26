Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Roland Garros - Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες τους

Το δεύτερο Grand Slam της σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη (26/5), με τις αναμετρήσεις τους να είναι προγραμματισμένες ως δεύτερες χρονικά.

Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει στο κεντρικό court της διοργάνωσης απέναντι στον Αλεξάντρ Μίλερ, με το πρώτο σερβίς να αναμένεται μετά τις 14:30, μιας και προηγείται το ματς ανάμεσα σε Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο.

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη θα διεξαχθεί στο Court 6. Η Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα και το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται λίγο μετά τις 13:30, ακολουθώντας το ματς ανάμεσα σε Ντόνα Βέκιτς και Αλίς Τουμπελό.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων και των μεγάλων court

Court Philippe-Chatrier (13:00)

Αρίνα Σαμπαλένκα – Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο

Αλεξάντρ Μουλέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς

Κόκο Γκοφ – Τέιλορ Τάουνσεντ

Γιάνικ Σίνερ – Κλεμάν Ταμπούρ (Όχι πριν τις 21:15)

Court Suzanne-Lenglen (12:00)

Άνταμ Γουόλτον – Ντανιίλ Μεντβέντεφ

Λάουρα Ζίγκεμουντ – Ναόμι Οσάκα

Άννα Καλίνσκαγια – Λοΐς Μπουασόν

Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ – Ντάνιελ Άλτμαϊερ

Court Simonne-Mathieu (12:00)

Μάριν Τσίλιτς – Μοΐζ Κουαμέ

Βιτ Κοπσίβα – Κορεντέν Μουτέ

Χάνε Βαντεβίνκελ – Μάντισον Κις

Κίμπερλι Μπίρελ – Τζέσικα Πεγκούλα

Court 6 (12:00)

Ντόνα Βέκιτς – Αλίς Τουμπελό

Λίντα Νόσκοβα – Μαρία Σάκκαρη

Κριστιάν Γκαρίν – Λέρνερ Τιέν

Χάιμε Φαρία – Ντένις Σαποβάλοφ

* Το Roland Garros μεταδίδεται τηλεοπτικά από τα κανάλια του Eurosport.