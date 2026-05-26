ΗΠΑ: Καταφύγιο ζώων έκανε «μεταμόσχευση» φτερών σε κουκουβάγια για να την βοηθήσει να πετάξει ξανά

Μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας, ένα καταφύγιο ζώων στη Γιούτα έκανε εγχείρηση στο φτερό μιας κουκουβάγιας, η οποία βρέθηκε μέσα σε μια μπετονιέρα καλυμμένη με τσιμέντο, δίνοντας της μια δεύτερη ευκαιρία να πετάξει ξανά.

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025 στη Γιούτα, όταν ένας άνδρας βρήκε μια μεγάλη κερασφόρο κουκουβάγια μέσα σε μια μπετονιέρα στην άκρη του δρόμου και τηλεφώνησε στο καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society, το οποίο βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά.

Η άτυχη κουκουβάγια Καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society

Όταν έφτασε η κουκουβάγια στο καταφύγιο, η ομάδα του καταφυγίου έδωσε «μάχη με τον χρόνο» για να την σώσει. Ωστόσο, όταν αφαίρεσαν το τσιμέντο από το σώμα του πτηνού, συνειδητοποίησαν ότι χρειαζόταν νέα φτερά για να μπορεί να πετάει αθόρυβα, ένα χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο για τις κουκουβάγιες στην άγρια φύση.

Αρχικά, περίμεναν υπομονετικά μέχρι την άνοιξη του 2026, μέχρι να γίνει η φυσική πτώση των φτερών της κουκουβάγιας, ωστόσο η διαδικασία δεν έγινε όπως είχε προβλεφθεί.

Έτσι, η ομάδα του καταφυγίου παρακολούθησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθει πώς να εκτελεί μια πρωτοποριακή διαδικασία: «εμφύτευση φτερών».

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι πολύπλοκη, καθώς απαιτεί φτερά από δότη.

Ευτυχώς, η ομάδα στάθηκε τυχερή καθώς ένα κοντινό καταφύγιο, είχε φτερά που ταίριαζαν ακριβώς στην κουκουβάγια, από ένα άλλο πτηνό του ίδιου είδους που είχε πεθάνει πρόσφατα.

Τα φτερά που δόθηκαν στην κουκουβάγια Καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society

Για να προετοιμαστούν για την επέμβαση, ο επικεφαλής του καταφυγίου Bart Richwalski μελέτησε στενά τα μοτίβα των φτερών της κουκουβάγιας.

«Μελετούσαμε τα φτερά της κουκουβάγιας στενά κάθε εβδομάδα, ώστε να μάθουμε ποια θα πρέπει να αντικαταστήσουμε».

Τελικά, η «μεταμόσχευση» πραγματοποιήθηκε στις 1 Μαΐου, και διήρκησε περίπου 90 λεπτά, σε μια διαδικασία που συμμετείχε η κτηνίατρος του καταφυγίου, Kelsey Paras, και τρία ακόμη μέλη της ομάδας.

«Όταν κολλούσαμε τα πρώτα φτερά όλοι ήταν πολύ αγχωμένοι, αλλά καθώς μπήκαμε στο ρυθμό, η διαδικασία έγινε πιο άνετη και όλα πήγαν ομαλά», είπε ο Richwalski.

Μετά την επιτυχή μεταμόσχευση, η κουκουβάγια ήταν έτοιμη να απελευθερωθεί στην άγρια φύση, αφού η ομάδα βεβαιώθηκε ότι το πτηνό μπορούσε να πετάξει αθόρυβα μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί στο καταφύγιο.

Η κουκουβάγια την στιγμή της απελευθέρωσής της Καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society

Μόλις η κουκουβάγια φάνηκε να πετάει προς το ψηλότερο κλαδί, ο Richwalski μέτρησε τον ήχο του χτυπήματος των φτερών της χρησιμοποιώντας ένα μετρητή ντεσιμπέλ. Διαπίστωσε ότι η πτήση της κουκουβάγιας ήταν αρκετά αθόρυβη για ασφαλή απελευθέρωση.

«Το καταφύγιο Best Friends Animal Society πιστεύει ότι κάθε ζώο είναι σημαντικό και η φροντίδα που έδειξε η ομάδα μας σε αυτή την κουκουβάγια αντανακλά αυτή την πεποίθηση», δήλωσε ο Judah Battista, διευθυντής του καταφυγίου.

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας για την απίστευτα σκληρή δουλειά που έκαναν για να σώσουν αυτή την κουκουβάγια», κατέληξε.