ΗΠΑ: Καταφύγιο ζώων έκανε «μεταμόσχευση» φτερών σε κουκουβάγια για να την βοηθήσει να πετάξει ξανά

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025 στη Γιούτα, όταν ένας άνδρας βρήκε μια κουκουβάγια μέσα σε μια μπετονιέρα στην άκρη του δρόμου

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Καταφύγιο ζώων έκανε «μεταμόσχευση» φτερών σε κουκουβάγια για να την βοηθήσει να πετάξει ξανά

Η στιγμή της μεταμόσχευσης

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας, ένα καταφύγιο ζώων στη Γιούτα έκανε εγχείρηση στο φτερό μιας κουκουβάγιας, η οποία βρέθηκε μέσα σε μια μπετονιέρα καλυμμένη με τσιμέντο, δίνοντας της μια δεύτερη ευκαιρία να πετάξει ξανά.

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025 στη Γιούτα, όταν ένας άνδρας βρήκε μια μεγάλη κερασφόρο κουκουβάγια μέσα σε μια μπετονιέρα στην άκρη του δρόμου και τηλεφώνησε στο καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society, το οποίο βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά.

Κουκουβάγια

Η άτυχη κουκουβάγια

Καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society

Όταν έφτασε η κουκουβάγια στο καταφύγιο, η ομάδα του καταφυγίου έδωσε «μάχη με τον χρόνο» για να την σώσει. Ωστόσο, όταν αφαίρεσαν το τσιμέντο από το σώμα του πτηνού, συνειδητοποίησαν ότι χρειαζόταν νέα φτερά για να μπορεί να πετάει αθόρυβα, ένα χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο για τις κουκουβάγιες στην άγρια φύση.

Αρχικά, περίμεναν υπομονετικά μέχρι την άνοιξη του 2026, μέχρι να γίνει η φυσική πτώση των φτερών της κουκουβάγιας, ωστόσο η διαδικασία δεν έγινε όπως είχε προβλεφθεί.

Έτσι, η ομάδα του καταφυγίου παρακολούθησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθει πώς να εκτελεί μια πρωτοποριακή διαδικασία: «εμφύτευση φτερών».

Δείτε βίντεο:

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι πολύπλοκη, καθώς απαιτεί φτερά από δότη.

Ευτυχώς, η ομάδα στάθηκε τυχερή καθώς ένα κοντινό καταφύγιο, είχε φτερά που ταίριαζαν ακριβώς στην κουκουβάγια, από ένα άλλο πτηνό του ίδιου είδους που είχε πεθάνει πρόσφατα.

Κουκουβάγια

Τα φτερά που δόθηκαν στην κουκουβάγια

Καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society

Για να προετοιμαστούν για την επέμβαση, ο επικεφαλής του καταφυγίου Bart Richwalski μελέτησε στενά τα μοτίβα των φτερών της κουκουβάγιας.

«Μελετούσαμε τα φτερά της κουκουβάγιας στενά κάθε εβδομάδα, ώστε να μάθουμε ποια θα πρέπει να αντικαταστήσουμε».

Τελικά, η «μεταμόσχευση» πραγματοποιήθηκε στις 1 Μαΐου, και διήρκησε περίπου 90 λεπτά, σε μια διαδικασία που συμμετείχε η κτηνίατρος του καταφυγίου, Kelsey Paras, και τρία ακόμη μέλη της ομάδας.

«Όταν κολλούσαμε τα πρώτα φτερά όλοι ήταν πολύ αγχωμένοι, αλλά καθώς μπήκαμε στο ρυθμό, η διαδικασία έγινε πιο άνετη και όλα πήγαν ομαλά», είπε ο Richwalski.

Μετά την επιτυχή μεταμόσχευση, η κουκουβάγια ήταν έτοιμη να απελευθερωθεί στην άγρια φύση, αφού η ομάδα βεβαιώθηκε ότι το πτηνό μπορούσε να πετάξει αθόρυβα μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί στο καταφύγιο.

Κουκουβάγια

Η κουκουβάγια την στιγμή της απελευθέρωσής της

Καταφύγιο ζώων Best Friends Animal Society

Μόλις η κουκουβάγια φάνηκε να πετάει προς το ψηλότερο κλαδί, ο Richwalski μέτρησε τον ήχο του χτυπήματος των φτερών της χρησιμοποιώντας ένα μετρητή ντεσιμπέλ. Διαπίστωσε ότι η πτήση της κουκουβάγιας ήταν αρκετά αθόρυβη για ασφαλή απελευθέρωση.

«Το καταφύγιο Best Friends Animal Society πιστεύει ότι κάθε ζώο είναι σημαντικό και η φροντίδα που έδειξε η ομάδα μας σε αυτή την κουκουβάγια αντανακλά αυτή την πεποίθηση», δήλωσε ο Judah Battista, διευθυντής του καταφυγίου.

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας για την απίστευτα σκληρή δουλειά που έκαναν για να σώσουν αυτή την κουκουβάγια», κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ