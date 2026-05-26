Μπέλα Χαντίντ: Πόζαρε τόπλες στο Σαιν Τροπέ και «τρέλανε» τους θαυμαστές της

Η Μπέλα Χαντίντ συνέχισε τις προκλητικές εμφανίσεις  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Σεν Τροπέ 

Μπέλα Χαντίντ: Πόζαρε τόπλες στο Σαιν Τροπέ και «τρέλανε» τους θαυμαστές της

  • Η Μπέλα Χαντίντ δημοσίευσε τόπ φωτογραφίες της από το Σεν Τροπέ, φορ ροδακιν φούστα και λευκό μονοκίνι αξίας 189 δολαρίων.
  • Σε πρόσφατες αναρτήσεις της εμφανίζεται με σέξι λευκό μπικίνι και μαύρο μάξι φόρεμα πάνω σε κόκκινο μοτοποδήλατο, συνοδευόμενη από τον αδελφό της Ανουάρ Χαντίντ.
  • Στις 6 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το αυτοβιογραφικό βιβλίο της με τίτλο Bella Hadid: Between Us, που περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες και προσωπικά κείμενα.
  • Η Χαντίντ είναι επιχειρηματίας και συνιδρύτρια της σειράς μη αλκοολούχων ποτών Kin Euphorics και λάνσαρε το 2024 το ενυδατικό άρωμα δέρματος Orabella.
  • Από τον Ιανουάριο είναι μόνη μετά το τέλος της σχέσης της με τον Άνταν Μπανουέλος, παρά την κοινή αγορά σπιτιού, έχοντας προηγούμενες σχέσεις με τον Μαρκ Κάλμαν και τον The Weeknd.
Το 29χρονο σούπερ μόντελ Μπέλα Χαντίντ που φωτογραφήθηκε το σαββατοκύριακο σε ένα υπερπολυτελές γιοτ φορώντας κόκκινο μπικίνι, κοινοποίησε μια νέα τόπλες φωτογραφία της στους σχεδόν 60 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Φορούσε μια ροδακινί μίνι φούστα με φουσκωτά άκρα και δαντελένιο ιβουάρ τελείωμα, ενώ έβαλε τα χέρια της πάνω από το ασορτί τοπ που κάλυπτε ελάχιστα το γυμνό στήθος της. Η καλλονή φόρεσε επίσης ένα λευκό μονοκίνι αξίας μόλις 189 δολαρίων από την μάρκα Indah με έδρα το Μπαλί.

Σε ένα άλλο καυτό στιγμιότυπο, η Χαντίντ πόζαρε με την πλάτη στο φακό, με ένα σέξι λευκό μπικίνι καθώς αγνάντευε τον ωκεανό ενώ βρισκόταν σε ένα γιοτ. Η fashionista συνδύασε την καλοκαιρινή εμφάνιση με ένα ιβουάρ πλεκτό μαντήλι.

Σε μια άλλη εικόνα, φορούσε ένα μαύρο μάξι φόρεμα ενώ πόζαρε πάνω σε ένα γυαλιστερό κόκκινο μοτοποδήλατο. Σε μία σειρά από φωτογραφίες που έχει μοιραστεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται και ο αδελφός της, Ανουάρ Χαντίντ, 26 ετών. Σε μία από τις αναρτήσεις, εμφανίστηκε να κρατάει μπαγκέτες καθώς η ιδρύτρια της Kin Euphorics έλεγε ότι ήταν «έτοιμη να πάει σπίτι».

Στις 6 Οκτωβρίου, η Rizzoli New York θα εκδώσει ένα «αυτοβιογραφικό» βιβλίο με τίτλο Bella Hadid: Between Us, στην τιμή των 45 δολαρίων. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα χρόνια του γυμνασίου και τη βραδιά του χορού των αποφοίτων της Χαντίντ. Θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες από τα εξώφυλλα των περιοδικών και τις επιδείξεις της σε πασαρέλες, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις και μηνύματα κειμένου.

Από τότε που απέκτησε φήμη ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στον κόσμο, η Χαντίντ έχει γίνει επιχειρηματίας. Μαζί με την Jen Batchelor, είναι συνιδρύτρια της σειράς μη αλκοολούχων ποτών Kin Euphorics. Τον Μάιο του 2024 λάνσαρε το Orabella, το οποίο περιγράφεται ως «ενυδατικό άρωμα για το δέρμα χωρίς αλκοόλ».

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μόνη από τότε που τερμάτισε την τριετή σχέση της με τον καουμπόι Άνταν Μπανουέλος τον Ιανουάριο, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους αγόρασαν ένα σπίτι μαζί στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Η Χαντίντ είχε σχέση στο παρελθόν με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Μαρκ Κάλμαν και τον τραγουδιστή της R&B, The Weeknd.

