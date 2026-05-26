ΟΠΕΚΕΠΕ: Αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, η οποία αφορά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που χορηγούνταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών εκτείνονται επίσης στο Κιλκίς και στις Σέρρες, στοχεύοντας σε άτομα που εισέπραξαν παρατύπως αγροτικές ενισχύσεις. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι έχουν ήδη εντοπιστεί 300 ύποπτα ΑΦΜ, στους κατόχους των οποίων εκτιμάται ότι καταβλήθηκαν παράνομα τα εν λόγω χρηματικά ποσά.

Από τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι τα ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί παράνομα ως επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 3,5 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει ήδη σε 16 συλλήψεις στις τρεις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί χθες αντίστοιχη έφοδος της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 20 ατόμων για την ίδια υπόθεση.

