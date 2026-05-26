Κολυδάς: Έρχεται ζέστη στην Ελλάδα - Η σχέση με τον ευρωπαϊκό θόλο θερμότητας στην Ευρώπη

Snapshot Η Ελλάδα βιώνει αυξημένες θερμοκρασίες από τον Μάιο, αλλά δεν επηρεάζεται από τον ισχυρό «θόλο θερμότητας» που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραία φαινόμενα ή ρεκόρ.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Ιουνίου, κάτι φυσιολογικό για την εποχή.

Ο καύσωνας στη βορειοδυτική Ευρώπη υποχωρεί και οι θερμές αέριες μάζες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα μας.

Η προοδευτική άνοδος της θερμοκρασίας από τα μέσα Ιουνίου εντάσσεται στο φυσιολογικό κλιματολογικό πλαίσιο της Ελλάδας, χωρίς να προκαλεί ανησυχία για επικίνδυνα κύματα καύσωνα. Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη βιώνει κύμα ασυνήθιστης ζέστης για την εποχή, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε υψηλά επίπεδα ήδη από τον Μάιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα δεν επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο από τον «θόλο θερμότητας» που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Παρότι οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα φέρουν αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας, δεν αναμένεται να καταγραφούν ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που παρατηρούνται σε περιοχές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια της θερμής ζώνης και όχι στο κέντρο ενός επίμονου και ισχυρού αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας».

«Η ζέστη στην Ελλάδα θα είναι αισθητή, αλλά όχι σε επίπεδα που να προκαλούν ρεκόρ, όπως στη βορειοδυτική Ευρώπη», αναφέρει ο μετεωρολόγος, εξηγώντας ότι η χώρα μας εισέρχεται σταδιακά σε μια θερμότερη περίοδο κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως η θερμοκρασία στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα ξαναφτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Ιουνίου. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό και αναμενόμενο για την εποχή, χωρίς να σηματοδοτεί την άφιξη ακραίων και παρατεταμένων καυσώνων.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι ο καύσωνας που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη υποχωρεί σταδιακά και οι θερμές αέριες μάζες που τον συνοδεύουν δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την Ελλάδα.

Συνολικά, η Ελλάδα θα βιώσει αυξημένες θερμοκρασίες το επόμενο διάστημα, αλλά χωρίς τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Η προοδευτική άνοδος της θερμοκρασίας από τα μέσα Ιουνίου εντάσσεται στο φυσιολογικό κλιματολογικό πλαίσιο της χώρας, χωρίς να δημιουργεί ανησυχία για επικίνδυνα κύματα καύσωνα.

Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων τις επόμενες εβδομάδες θα επιβεβαιώσει την εξέλιξη των θερμοκρασιών και θα βοηθήσει στον σχεδιασμό προληπτικών μέτρων, εφόσον απαιτηθούν, για την προστασία του πληθυσμού.

Διαβάστε επίσης