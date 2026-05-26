Χανιά: Ιδιοκτήτης απείλησε με μπαλτά τον νοικάρη για τον λογαριασμό του ρεύματος!

Μια απίστευτη υπόθεση ξεσκέπασε το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, η οποία κρυβόταν πίσω από τον καβγά μεταξύ δυο ανδρών που ξεκίνησε αρχικά (όπως καταγγέλθηκε) για μια θέση στάθμευσης.

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε μετά την έρευνα των αστυνομικών, δεν επρόκειτο απλά για έναν τσακωμό για μια θέση στάθμευσης, αλλά για οικονομικές διαφορές μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων ανδρών που λίγο έλειψε να εξελιχθούν σε αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος ημεδαπός από την Κίσσαμο μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καταγγέλλοντας έναν 69χρονο Ρουμάνο για την κατάληψη θέσης στάθμευσης.

Όταν κλήθηκε και ο 69χρονος στο τμήμα, είπε στους αστυνομικούς ότι παρκάρει στο σημείο καθώς έχει νοικιάσει το σπίτι του 60χρονου ενώ στη συνέχεια τους αποκάλυψε φοβισμένος πως ο 60χρονος εισέβαλε στο σπίτι του και με την απειλή μπαλτά στο ένα χέρι και κουζινομάχαιρου στο άλλο, κατάφερε να του αποσπάσει χρήματα, που ζητούσε για τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει ιστορία πίσω από την υπόθεση και ξεκίνησαν τις έρευνες, κατά τις οποίες βρήκαν στο σπίτι του 60χρονου ημεδαπού μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι Τοκάρεφ και σφαίρες.

Οι άνδρες συνελήφθησαν αμφότεροι.

Πηγή: zarpanews.gr