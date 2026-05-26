Ο Τζεφ Μπέζος ξεκινά στοίχημα πολλών εκατομμυρίων για να αλλάξει τον κόσμο
Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, χρηματοδοτούν με 34 εκατομμύρια ευρώ το Bezos Earth Fund με σκοπό την ανάπτυξη βιοδιασπώμενων εναλλακτικών υφασμάτων.
Η φιλανθρωπία επιδιώκει να αλλάξει τον κόσμο με τη δύναμη του χρήματος. Για τον σκοπό αυτό, ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, δημιούργησαν το Bezos Earth Fund, διαθέτοντας 34 εκατομμύρια ευρώ με έναν ξεκάθαρο στόχο: την ανακάλυψη νέων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για τη σωτηρία του πλανήτη.
Στο μυαλό τους, η εγκατάλειψη του βαμβακιού και του πολυεστέρα ακούγεται ιδανική. Η θεωρία τους υποστηρίζει ότι τα υλικά αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από βιοδιασπώμενες ίνες και συνθετικό μετάξι χωρίς πλαστικό.
