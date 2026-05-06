Κρήτη: Τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει από το 2024 - Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος φονικού

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026

Το μίσος τον είχε τυφλώσει, και στο μυαλό του δεν υπήρχε τίποτα άλλο, παρά η εκδίκηση για τον θάνατο του γιου του. Ο Κώστας Παρασύρης θεωρούσε ότι ο 21χρονος Νικήστρατος έπρεπε να πάει να συναντήσει τον δημιουργό του, κατηγορώντας τον ότι σκότωσε το παιδί του στο τροχαίο που είχε γίνει στο Ηράκλειο.

Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Δεν το αποφάσισε χθες, το έχει αποφασίσει από τότε που πέθανε το παιδί του, που έφυγε άδικα από τη ζωή.

Όμως αυτή την αδικία, αποφάσισε να την αποκαταστήσει μόνος του, σκοτώνοντας κι αυτός ένα παιδί.

Η πρώτη απόπειρα το 2024

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κώστας Παρασύρης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 21χρονου Νικήστρατου, του φίλου και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του.

Μεταξύ άλλων του είχε επιβληθεί ο όρος να μην προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, τον οποίο σκότωσε στη μέση του δρόμου σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου» είχε υποστηρίξει τότε, αρνούμενος την κατηγορία. «Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιου μου» είχε ισχυριστεί τότε.

Το σημερινό θύμα τότε, που ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο.

Όπως είπε δεν κατάφερε να διακρίνει ποιος ήταν. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές, μιας και είχαν βγει στο δρόμο ο πατέρας και η αδελφή του θύματος. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Όπως υποστήριξε, τον έφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος με τη σειρά του στα πλευρά και τα πόδια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, όπως αναφέρει το cretalive.gr έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Ο 19χρονος στη συνέχεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε - όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή! O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του 19χρονου κατονόμαζε ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.

Η οικογένεια του νεκρού παιδιού έβλεπε το κακό να έρχεται

Η οικογένεια του θανόντος, του 21χρονου Νικήστρατου, δεν έκρυβε τους φόβους της για την σωματική ακεραιότητα του παιδιού της. Γνώριζαν ότι ο θολωμένος Κώστας Παρασύρης καραδοκούσε για να του κάνει κακό.

Είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία, όμως, φέρεται να παραβίαζε ο 54χρονος πατέρας. Την ίδια ώρα ο δολοφονημένος Νικήστρατος και η οικογένεια του βίωναν έναν ατελείωτο εφιάλτη. Κι ο ίδιος είχε περάσει μεγάλο σοκ και το τροχαίο δυστύχημα τον στιγμάτισε. Με τον Γιώργο, ήταν φίλοι. Κι ο ίδιος άλλωστε, είχε τραυματιστεί στο τροχαίο και είχε νοσηλευθεί στη ΜΕΘ. Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί και εκείνος και δεν το ξέχασε ποτέ.

«Έρχονταν στο γραφείο κι έκλαιγαν»

«Προκαλεί σοκ και έντονη ανασφάλεια η εγκληματική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε επανειλημμένως εναντίον του Νικήστρατου και της οικογένειας του που απεγνωσμένα προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί αυτό από τη νοσηρότητα και την εμμονική συμπεριφορά του 54χρονου» δήλωσε στο Cretalive.gr η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Δεν είναι πολύς καιρός-περιγράφει- που μαζί με την αδερφή του πήγαν νύχτα για μία ακόμα φορά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Τα παιδιά είχαν έρθει πολλές φορές στο γραφείο μου, κλαίγοντας. Χτυπιόντουσαν».

Η δολοφονία, ήταν προαναγγελθείσα, προαποφασισμένη και δεν κατάφερε κανείς, ούτε η κοινωνία, ούτε η Αστυνομία να προστατέψουν τον 21χρονο, που δολοφονήθηκε ειδεχθώς από τον 54χρονο υπό το βλέμμα της συζύγου του.

Μία δολοφονία που φέρεται, δυστυχώς, να είχε προαποφασιστεί και προαναγγελθεί. Μία δολοφονία που προσπάθησαν να αποτρέψουν το θύμα και η οικογένεια του αλλά δεν τα κατάφεραν... Μία δολοφονία που δεν απέτρεψε ούτε το περιβάλλον του 54χρονου καθώς έβλεπε ότι το βλέμμα του σκοτείνιαζε κάθε μέρα όλο και περισσότερο...

Χειροπέδες και στη σύζυγο: Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

Στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου οδηγήθηκε σιδηροδέσμια και η σύζυγος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου, καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε το παιδί. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια, καθώς όχι απλώς δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τον σύζυγό της από το να σκοτώσει το παιδί, αλλά καθόταν ήρεμη στο κάθισμα του συνοδηγού και τον έβλεπε να εκτελεί εν ψυχρώ τον 20χρονο.

Όταν ζητούσαν επιτακτικά να αλλάξουν οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες

Έναν χρόνο μετά την τραγωδία οι γονείς του 17χρονου που έφυγε από την ζωή, στο τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Μάλιστα μιλούσαν στο συγκεντρωμένο πλήθος, ζητώντας «να αφυπνίσουμε την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Για να σώσουμε τα παιδιά μας από τους δρόμους… Για να δούμε να αλλάζει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να πούμε ότι σε μια στιγμή χάνεται ο κόσμος όλος…».

