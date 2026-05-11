Νέο τροχαίο με πατίνι - Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και ανήλικους αναβάτες σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Μαϊου στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.