Νέο τροχαίο με πατίνι - Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι στα Χανιά
Οι νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και ανήλικους αναβάτες σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Μαϊου στην περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος.
Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πάρκινσον: Μια νόσος που μας αφορά όλους
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Audi αναβιώνει το θρυλικό Auto Union των 326 χλμ./ώρα
08:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ
06:51 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
11:25 ∙ WHAT THE FACT
Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ