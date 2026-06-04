Άδωνις Γεωργιάδης: Με λουλούδια, αλλά και διαμαρτυρίες η υποδοχή στο ΑΧΕΠΑ

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.

Στο ΑΧΕΠΑ, τον υπουργό Υγείας υποδέχτηκε το σωματείο του νοσοκομείου ζητώντας ενίσχυση προσωπικού, καταβολή χρωστούμενων ρεπό και ένταξη νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και τα σωματεία εργαζομένων οργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής πολιτικής για την υγεία, με αιτήματα για αντιμετώπιση υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης.

Η περιοδεία συνεχίζεται με εγκαίνια στο νοσοκομείο Καβάλας για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τον στεφανιογράφο. Snapshot powered by AI

Τριήμερη περιοδεία σε μονάδες υγείας της Βόρειας Ελλάδας, πραγματοποιεί από χθες, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να πραγματοποιήσει εγκαίνια ανακαινισμένων δομών και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σήμερα, Πέμπτη ο κ. Γεωργιάδης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Τον υπουργό Υγείας υποδέχτηκαν με διαμαρτυρίες, εργαζόμενοι που είχαν συγκεντρωθεί έξω απο την πύλη του νοσοκομείου. Τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος κρατούσε μία ανθοδέσμη, προσέγγισε ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων ΑΧΕΠΑ, Δημοσθένης Μιχελάκης και του ζήτησε συνάντηση, ώστε μαζί με συναδέλφους του να του εκθέσουν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε δεκτό το αίτημα. Κύρια ζητήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι είναι η ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα χρωστούμενα ρεπό που λόγω της υποστελέχωσης έχουν συσσωρευθεί, καθώς και το θέμα της ένταξης όλων των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Μετά το πέρας της τελετής των εγκαινίων, ο υπουργός Υγείας μετέβη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, για τα εγκαίνια της Πνευμονολογικής Κλινικής. Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων έχουν οργανώσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα νοσοκομεία υποδοχής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση.

Η περιοδεία του υπουργού Υγείας συνεχίζεται σήμερα το απόγευμα στην Καβάλα, όπου στο νοσοκομείο της πόλης θα εγκαινιάσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τον στεφανιογράφο.

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