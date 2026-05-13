Γεωργιάδης: Αν ένας τομέας της δημόσιας υγείας αξίζει να ξοδεύεις χρήματα, είναι ο εμβολιασμός

«Είμαι ο φανατικότερος των εμβολίων παγκοσμίως» δήλωσε με έμφαση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκδήλωση που διοργάνωσε την Τετάρτη (13/05/2026) η GSK Ελλάδος, για τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την αξία του δια βίου εμβολιασμού, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων (ΕΕΛ) και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).

Εξηγώντας την αποστροφή του, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «η αλήθεια είναι πως αν ένας τομέας της δημόσιας υγείας αξίζει να ξοδεύεις χρήματα, και τα χρήματα που ξοδεύεις στην πραγματικότητα επιστρέφουν στο σύστημα υπερπολλαπλάσια, είναι σίγουρα ο εμβολιασμός. Θεωρώ ότι τα εμβόλια έχουν αλλάξει την ανθρωπότητα, και μπορώ μετά βεβαιότητος να πω ως ιστορικός επιστήμων, ότι, μακράν από όλες τις ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης, αυτό που συνέβαλε στην αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων με τεράστια διαφορά, είναι η ανακάλυψη των εμβολίων».

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική αναφορά στον προϋπολογισμό για τα εμβόλια, οποίος ανέρχεται στα 215 εκατομμύρια ευρώ. «Για την Ελλάδα, για την πίεση που έχουμε στα οικονομικά είναι μια πολύ γενναία απόφαση να βάλουμε ένα μεγάλο προϋπολογισμό για τα εμβόλια - και σας λέω ότι θα βάλουμε κι άλλα. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι σώζει ζωές και αφαιρεί κόστος από το σύστημα στο μέλλον» πρόσθεσε.

2,4 εκατ. πολίτες εμβολιάστηκαν το 2025

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα του εμβολιασμού μέσω του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, ανέφερε κατά την τοποθέτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. «Για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, γεγονός που επιτρέπει τον σχεδιασμό πιο στοχευμένων πολιτικών δημόσιας υγείας» είπε η κυρία Αγαπηδάκη.

Η χώρα έχει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα εμβολιασμού παιδιών και ενηλίκων, το οποίο αποζημειώνεται, σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός. Σημαντικό όχημα για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης είναι οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιάσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε, επίσης, τα ενδιαφέροντα ευρήματα μελέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον εμβολιασμό, κατά την πανδημία του κορονοϊού: οι άνθρωποι που έχουν ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο εμβολιάζονται συχνότερα. Το ίδιο και οι άνθρωποι που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεν έχουν υψηλότερη εγγραμματοσύνη υγείας, τα δε άτομα με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο βασίζονται στη σχέση με τον γιατρό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ενδιάμεσες κατηγορίες πληθυσμού. Αυτές είναι που έχουν περισσότερο ανάγκη την ορθή ενημέρωση, γιατί βομβαρδίζονται από πληροφορίες από το διαδίκτυο, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στους γιατρούς σε πολλές περιπτώσεις λόγω της πανδημίας, έχουν κουραστεί από τη συνεχή ενασχόληση με τα μεταδιδόμενα νοσήματα.

Αναφερόμενη στα στοιχεία εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων, σημείωσε ότι το 2025 εμβολιάστηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για την περίοδο 2025–2026 καταγράφεται ήδη αύξηση κατά περίπου 230.000 εμβολιασμούς. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Οι αριθμοί που προβληματίζουν

Έναυσμα για την ενημερωτική εκστρατεία της GSK Ελλάδος, αποτέλεσαν τα ευρήματα έρευνας για τις αντιλήψεις του ενήλικου πληθυσμού για τον εμβολιασμό στην Ελλάδα, που εκπόνησε ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης.

Σύμφωνα με αυτά, ένα 30% των πολιτών δεν γνωρίζει οτι το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών αφορά και τους ενήλικες. Ένα 30% νιώθει ότι δεν κινδυνεύει από νοσήματα που αντιμετωπίζονται με εμβολιασμό. Επίσης, ένα ακόμη 30% δηλώνει πως έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στα εμβόλια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ως προς αυτή την τάση, πάντως, έχει αρχίσει να παρατηρείται μια αργή μεταστροφή του κλίματος.

«Παρά τη σημασία του εμβολιασμού, ως βασικού εργαλείου προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής των δαπανών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων, στη χώρα μας και στην Ευρώπη εν γένει, η εμβολιαστική κάλυψη στους ενήλικες παραμένει περιορισμένη. Ειδικά στην Ελλάδα, αρκετοί ενήλικες πολίτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ενώ ένα εξίσου σημαντικό μέρος του ενήλικου πληθυσμού εκτιμά ότι δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο νόσησης. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και υποδομών για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» ανέφερε ο κ. Σουλιώτης.

Κρίσιμη η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Η εν λόγω εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία που δεν κάνει αναφορά σε ειδικό νόσημα, αποσκοπεί, μέσω των μηνυμάτων της, στην ανάδειξη της αξίας του εμβολιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, υπενθυμίζοντας ότι ο εμβολιασμός και η προστασία που παρέχει έναντι των λοιμωδών νοσημάτων, δεν σταματά στην παιδική ηλικία. Παράλληλα, η εκστρατεία προάγει τη σημασία της έγκυρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης του πληθυσμού, προτρέποντάς τον να συμβουλευθεί τον ιατρό του για να ενημερωθεί για τα οφέλη του εμβολιασμού.

Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας βασίζεται στο γεγονός ότι η απουσία της εμβολιαστικής κάλυψης αφήνει τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκτεθειμένο στις ασθένειες, «σαν να κυκλοφορεί γυμνός», υπογραμμίζοντας ότι η έγκυρη ενημέρωση γύρω από την «γυμνή» αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού, δύναται να οδηγήσει στην προστασία του πληθυσμού, μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Καθώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα αλλάζει με την ηλικία και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, η εμβολιαστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη γέννηση μέχρι τα γεράματα, είναι απαραίτητη. Για αυτό, η εκστρατεία προτρέπει τον πληθυσμό να μην αμελεί τον εμβολιασμό του, σε όποια ηλικία και αν είναι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, δήλωσε: «Η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα στον ενήλικο πληθυσμό, όπου η κάλυψη παραμένει ανεπαρκής. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας είναι κρίσιμες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον εμβολιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την εν λόγω πρωτοβουλία μέσω της αιγίδας μας, καθώς εκστρατείες όπως αυτή της GSK Ελλάδος, δύνανται να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και κάτ ’επέκταση στην προαγωγή των σχετικών συζητήσεων με τους επαγγελματίες υγείας για τα οφέλη του εμβολιασμού».

Ο κ. Νικόλαος Σύψας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, δήλωσε: «Ο εμβολιασμός, μετά το καθαρό πόσιμο νερό, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις διαχρονικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της θνησιμότητας και νοσηρότητας, καθώς και των επιπλοκών των λοιμωδών νοσημάτων. Παρά το γεγονός ότι ο παιδικός εμβολιασμός είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας, η εμβολιαστική κάλυψη στους ενήλικες παραμένει ελλιπής και απαιτείται ενίσχυση της ενημέρωσης και της σύστασης από τους επαγγελματίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης της GSK Ελλάδος μέσω της αιγίδας μας, καθώς είναι μία ακόμα θετική πρωτοβουλία, μετά από την εκστρατεία που υλοποιεί ήδη η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας του εμβολιασμού».

Ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, δήλωσε: «Τα αναπνευστικά νοσήματα και οι επιπλοκές τους αποτελούν σημαντική αιτία επιβάρυνσης των νοσοκομείων, ιδιαίτερα στον ενήλικο πληθυσμό και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, όπου ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης είναι αυξημένος. Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού σε όλα τα στάδια της ζωής, υπό την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των νοσηλειών και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών υγείας, βελτιώνοντας τη διαχείριση των περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στηρίζει την εκστρατεία της GSK Ελλάδος μέσω της αιγίδας της, καθώς ενισχύει την ενημέρωση του πληθυσμού για την αξία του διά βίου εμβολιασμού και συμβάλλει στην έγκαιρη υιοθέτηση καλών πρακτικών πρόληψης».

Η Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GSK Greece, Lizzie Champion, δήλωσε: «Στην GSK Ελλάδος, πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός και η έγκαιρη διάγνωση είναι υψίστης σημασίας. Η έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με την αξία του διά βίου εμβολιασμού σε κάθε στάδιο της ζωής, και η αύξηση της εμπιστοσύνης για τα οφέλη του, μέσα από τη συζήτηση με τους Επαγγελματίες Υγείας, δύνανται να ενισχύσουν την εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως των ενηλίκων, στην χώρα μας, συντελώντας σε μια πιο υγιή κοινωνία και ένα πιο ανθεκτικό σύστημα υγείας».

Τα μηνύματα της εκστρατείας θα διαδοθούν μέσω τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook και στο Instagram, καθώς και στον ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο www.vaccinaked.com, στον οποίο το κοινό θα έχει πρόσβαση σε στοχευμένο ενημερωτικό υλικό, με την μορφή γεγονότων και στοιχείων, σχετικά με τα οφέλη του δια βίου εμβολιασμό.

Διαβάστε επίσης