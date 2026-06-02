Τούρκος πρέσβης: Ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας - Θετικό το κλίμα στις σχέσεις

Με φόντο τις διαρροές που αφήνονται από την τουρκική πλευρά για κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, την κλιμάκωση της εμπρηστικής ρητορικής κατά της Ελλάδας και του μπαράζ των παραβιάσεων πάνω από το Αιγαίο, ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα ισχυρίζεται ότι το κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας είναι καλό.

Ο Τσαγατάι Ερτσιγιές εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του σε δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026, αισιόδοξος για τη «συνέχιση του καλού κλίματος» στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.

Όπως υποστήριξε, τα τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρέσβης σημειώνει ότι τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών είναι ανοιχτά, ενεργά και λειτουργούν αποτελεσματικά.

«Μέσω διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα τους τομείς σΣε εκυνεργασίας. Οι ηγέτες μας παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πολύτιμο θεμέλιο βασισμένο στον διάλογο,τη συνεργασία, το αμοιβαίο όφελος και την κατανόηση. Αυτό το θεμέλιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των χωρών μας όσο και των λαών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μας. Για αυτούς τους λόγους, παραμένω βέβαιος ότι το θετικό κλίμα στις σχέσεις μας θα συνεχιστεί».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε πως είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον των δύο χωρών. Προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία, συνδεσιμότητα και κοινή ευημερία, προσέθεσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Τουρκία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με αυτό το πνεύμα.

Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του διμερούς εμπορικού στόχου των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που έθεσε ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συνεργασία στις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις συναφείς υπηρεσίες. Είναι φυσικοί τομείς όπου οι χώρες μας μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία και να δημιουργήσουν αμοιβαίο όφελος, τόνισε.

Ο Τούρκος πρέσβης επισήμανε πως φέτος, η Τουρκία εκπροσωπείται στα Ποσειδώνια με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ποτέ.

Συνολικά 76 τουρκικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 15 εκθετών στο πλαίσιο του τουρκικού εθνικού περιπτέρου, συμμετέχουν στα Ποσειδώνια 2026. Όπως σημείωσε, αυτή η εντυπωσιακή παρουσία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τη διεθνή εμβέλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Τουρκίας.

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