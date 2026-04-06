«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F–16 πετά πάνω από πολεμικά πλοία κατά τη διάρκεια της ετήσιας ναυτικής άσκησης του ΝΑΤΟ στη δυτική ακτή της Τουρκίας στη Μεσόγειο, την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

«Ρίχνει» εκ νεόυ λάδι στη φωτιά ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, καθώς «εξαπέλυσε» αιχμές για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της έντασης και προειδοποιώντας ότι η Άγκυρα δεν θα αφήσει καμία απειλή αναπάντητη, σε συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Messaggero.

«Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την Κύπρο αποτελεί προσπάθεια της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Ελλάδας να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί και να κλιμακώσουν τις εντάσεις. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ασφάλεια της ΤΔΒΚ και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού», υποστήριξε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στους ιρανικούς πυραύλους που εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο, ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε πως «η Τουρκία δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία απειλή κατά της επικράτειάς ή των πολιτών της».

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ σημείωσε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ότι «η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει έναν εξισορροπητικό και εποικοδομητικό ρόλο στην μεταπολεμική περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική μας θέση, στοχεύουμε στη δημιουργία μίας ζώνης ασφάλειας και ενός σταθερού περιβάλλοντος γύρω μας, συμβάλλοντας στη διεθνή ειρήνη. Οι συγκρούσεις δεν έχουν προκαλέσει μόνο απώλειες ανθρώπινων ζωών, αλλά έχουν επίσης πλήξει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία».

Όπως επεσήμανε, «καμία περιφερειακή κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί μόνιμα με στρατιωτικά μέσα», τονίζοντας ότι «ανεξάρτητα από τις τρέχουσες συνθήκες, πιστεύουμε ότι η διπλωματία εξακολουθεί να έχει θέση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να διατηρεί διάλογο τόσο με περιφερειακούς όσο και με δυτικούς παράγοντες».

Για το ζήτημα της ασφάλειας, σημείωσε πως «διαθέτουμε την ικανότητα και τη βούληση να ανταποκριθούμε σε κάθε απειλή, τόσο με εθνικά μέσα όσο και στο πλαίσιο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, είπε ότι «η Τουρκία προσεγγίζει τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες των γειτονικών χωρών με σεβασμό στην κυριαρχία τους. Αυτό που αποτελεί σημαντική συνθήκη για εμάς, είναι η περιοχή να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα και να εδραιωθούν ισχυρότερες σχέσεις και διάλογος που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Η διαρκής ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας προσέγγισης που μειώνει τις εντάσεις και βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο».

«Αν οι Έλληνες θέλουν πόλεμο, είμαστε έτοιμοι όπως σε Κύπρο και Ίμια», λένε Τούρκοι αναλυτές

Το τελευταίο διάστημα, στα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης ακούγεται ολοένα και συχνότερα η φράση «ελληνοτουρκικός πόλεμος». Στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk, αναλυτές σχολίασαν πως αν οι Έλληνες θέλουν πόλεμο, τότε η Τουρκία είναι έτοιμη, όπως ακριβώς συνέβη και σε Κύπρο και Ίμια.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Γκιουνγκιόρ Γαβούζασλαν, «αυτοί είναι οι δολοφόνοι των μωρών, εμείς στην Κύπρο στον Πενταδάχτυλο το 1974 γράψαμε “ζήτω” που είναι Τούρκος. Αυτοί επιθυμούν πόλεμο Ισραήλ – Τουρκίας.

Ως Τούρκοι, ξέρουμε πότε θα πολεμήσουμε. Όπως πολεμήσαμε τον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο. Στα Ίμια πήγαμε για πικ–νικ. Οι δικοί μας άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων δεν είχαν τι να κάνουν, πήγαν στα Ίμια και υπέστειλαν εκείνη τη σημαία και ύψωσαν την τουρκική.

Αν επιθυμούν πόλεμο, τους υπενθυμίζουμε πως είμαστε εδώ, ας θυμηθούν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Κάποιοι κάνουν τους υποστηρικτές των σιωνιστών, λες και είναι μισθωτοί τους υπάλληλοι».