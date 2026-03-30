Τουρκία: Αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ 4ος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Ένας πύραυλος Zelzal εκτοξεύεται από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους έξω από την πόλη Koμ του Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από την αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό εναντίον όλων των απειλών που στρέφονται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας και όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται προσεκτικά με προτεραιότητα την εθνική ασφάλεια.

Τρεις άλλοι βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί προηγουμένως από το Ιράν είχαν καταρριφθεί με παρόμοιο τρόπο.

Πριν από αυτό το συμβάν, είχε αναφερθεί ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στις 9 Μαρτίου 2026 εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ορισμένα θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν στο Γκαζιαντέπ, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρικό υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Στις 4 Μαρτίου 2026, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ο οποίος πέρασε από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο από την περιοχή Χατάι, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε, επίσης, από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ. Ένα θραύσμα ενός πυραύλου αναχαίτισης προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή στο Ντόρτιολ της Χατάι, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί.

Πύραυλοι Patriot από το ΝΑΤΟϊκές χώρες αναπτύχθηκαν στην αεροπορική βάση της Μαλάτια και στο Ιντσιρλίκ εναντίον ιρανικών πυραύλων.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο το μεγάλο μέγεθος της «γύμνιας» της Τουρκίας στην αντιβαλλιστική προστασία.

