Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος πέρασε στον τουρκικό εναέριο χώρο και εξουδετερώθηκε από ΝΑΤΟϊκά αντιπυραυλικά συστήματα.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον βαλλιστικό πύραυλο που εξουδετερώθηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο, αναφέροντας: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μερικά θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδεια χωράφια στο Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό εναντίον οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η τήρηση των προειδοποιήσεων της Τουρκίας σε αυτό το θέμα είναι προς το συμφέρον όλων», αναφέρει η δήλωση.

Δεύτερη επίθεση από το Ιράν σε 5 μέρες

Αυτό δεν ήταν το πρώτο συμβάν, καθώς η Τουρκία είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο, καθώς άλλος ένας βαλλιστικός πύραυλος, εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο εν λόγω βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε στον αέρα από τα συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πριν προλάβει να φτάσει στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Όσοι δεν έχετε δουλειά, μακριά από τη νότια Τουρκία»

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία και ζήτησαν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό τους να εγκαταλείψει την περιοχή «εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια», ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το γενικό προξενείο στα Άδανα εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια (...) Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης