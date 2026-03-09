Πάτρα: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο επί της οδού Αριστοτέλους, στην Περιβόλα, κοντά στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Απόλλωνα.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Όπως ανέφεραν περίοικοι στο τοπικό μέσο, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Ανω Σούλι. Ετρεμε το σπίτι», ενώ άλλος μάρτυρας σημείωσε πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».

