Τραγωδία στον Ταύρο: Νεκρός ο άνδρας που εντοπίστηκε σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Νεκρός είναι ο άνδρας που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φλεγόμενο διαμέρισμα σε πολυκατοικία στον Ταύρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:35 σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επί της οδού Μαραθώνος στον Ταύρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ανέσυραν από το διαμέρισμα, έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου από τον πέμπτο όροφο μια γυναίκα και ένα παιδί που κινδύνευαν από τους πυκνούς καπνούς.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.