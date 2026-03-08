Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

Βαθμολογικά δεν είχε επίπτωση, όμως ψυχολογικά η ήττα από τον Ηρακλή στοίχισε στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όπως συνηθίζει, στα δύσκολα πήρε θέση στέλνοντας μήνυμα προς όλους. Με ένα ξεχωριστό κείμενο που δημοσίευσε στο Instagram, αλλά και το τραγούδι «κόντρα» της Άννας Βίσση. Το οποίο έχει το στίχο «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Κάποιος ρώτησε: Ποιος ακριβώς είσαι; Και η απάντηση ήταν: Είμαι αυτός που στηρίζεται πρώτα στον εαυτό του και μετά ζητά βοήθεια από τους άλλους.

Κάπως έτσι είναι και ο Παναθηναϊκός. Δεν περίμενε ποτέ κανέναν να του χαρίσει τη δόξα. Την πήρε μόνος του. Με πίστη, με πάθος και με την ψυχή του κόσμου του.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι χαρακτήρας. Είναι η απόδειξη ότι όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να σταθείς απέναντι σε όλους.

Και όπως ο άνθρωπος που πατά στα πόδια του, έτσι και ο Παναθηναϊκός:

στηρίζεται στις αξίες του, στην ιστορία του και στον κόσμο του.

Γιατί στο τέλος, οι μεγάλες ομάδες δεν ζητούν στήριξη για να υπάρξουν.

Υπάρχουν για να εμπνέουν.

Και ο Παναθηναϊκός πάντα αυτό έκανε. Να δείχνει τον δρόμο.

Το κείμενο αυτό είναι κλεμμένο από εάν φίλο.

Υγ. Βουνα θα ανεβαίνουμε…στο λαιμό θα τους πατάμε».