Γιώργος Θεοδωράκης: Ο μοναχικός δρόμος ενός «ασυμβίβαστου» που έζησε στη σκιά του Μίκη Θεοδωράκη

Μια δραματική δημόσια έκκληση για βοήθεια ήταν η αφορμή για να στρέψει ξανά τα βλέμματα της δημοσιότητας σε μια από τις πιο αθόρυβες και αόρατες για πολλούς, προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής.

Ο Γιώργος Θεοδωράκης, γιος του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση και έντονη ανησυχία στο πανελλήνιο όταν μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξομολογήθηκε την απόλυτη μοναξιά του και τις σκοτεινές σκέψεις που τον βασανίζουν.

Η ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά «Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου», κινητοποίησε άμεσα εκατοντάδες ανθρώπους που έσπευσαν να του εκφράσουν την αμέριστη υποστήριξή τους.

Η τεράστια αυτή αγκαλιά του κόσμου λειτούργησε λυτρωτικά, με τον ίδιο να επανέρχεται λίγο αργότερα για να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτή την εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή του.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ξετυλίγεται ξανά το νήμα της ζωής ενός «ασυμβίβαστου» δημιουργού που επέλεξε να πορευτεί στον δικό του, εντελώς ξεχωριστό δρόμο.

Μία από τις πρόσφατες ορχηστρικές δημιουργίες του με τίτλο «Δε Βοηθάς»

Η βαριά σκιά του Μίκη Θεοδωράκη

Ο Γιώργος Θεοδωράκης ήρθε στον κόσμο το 1960 στη γαλλική πρωτεύουσα, κουβαλώντας εξαρχής το βάρος μιας από τις πιο εμβληματικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας. Η ενασχόλησή του με τον χώρο των τεχνών φάνταζε σχεδόν προδιαγεγραμμένη, καθώς πατέρας του ήταν ο συνθέτης που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τους κοινωνικούς αγώνες και τη μελοποιημένη ποίηση. Παρόλα αυτά, η δική του καλλιτεχνική διαδρομή αποδείχθηκε ριζικά διαφορετική από αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι.

Αποφεύγοντας τις συμφωνικές φόρμες ή τα έντεχνα μονοπάτια που είχαν καθιερώσει τον Μίκη Θεοδωράκη, επέλεξε συνειδητά να διαμορφώσει μια εντελώς αυτόνομη και καινοτόμο πορεία αφιερωμένη στην ηλεκτρονική και την πειραματική μουσική.

Οι πρώτες μνήμες του συνδέθηκαν στενά με τις ταραγμένες πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Αν και μεγάλωσε ανάμεσα σε κορυφαίους εκπροσώπους της τέχνης και του δημόσιου βίου, η καθημερινότητά του σημαδεύτηκε βαριά από τις διώξεις που δεχόταν το σπίτι του.

Μίκης και Γιώργος Θεοδωράκης Facebook / George M. Theodorakis

Το έτος που έμελλε να χαράξει οριστικά τον εσωτερικό του κόσμο ήταν το 1968, όταν η δικτατορία των συνταγματαρχών συνέλαβε και έστειλε εξορία τον πατέρα του. Η βίαιη αυτή ανατροπή, όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, του άφησε ένα μόνιμο ψυχικό τραύμα που εκδηλώθηκε με μόνιμη εσωστρέφεια. Αναπολώντας εκείνες τις σκοτεινές ημέρες σε μια σπάνια συζήτησή του με τον στιχουργό Χρήστο Ηλιόπουλο, αποτύπωσε την οδύνη του λέγοντας: «Εμένα διχάστηκε η ζωή μου όταν ήρθαν και πήραν τον πατέρα μου το 1968 οι χουντικοί για να τον εξορίσουν στη Ζάτουνα. Από τότε ο ένας μου εαυτός κόλλησε στα 8 του χρόνια και δε συνέχισε να ωριμάζει. Και εκείνος που είμαι σήμερα».

Παρά τις αντιξοότητες, η έλξη προς τη δημιουργία αποδείχθηκε ισχυρότερη. Σε ηλικία δεκατριών ετών βρέθηκε στην Αργεντινή όπου, ενδίδοντας στις παροτρύνσεις του πατέρα του, ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Αυτή η εμπειρία τον βοήθησε να κατανοήσει άμεσα πως ο δικός του φυσικός χώρος δεν βρισκόταν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Αντίθετα, τον κέρδισε απόλυτα η αθέατη πλευρά της μουσικής παραγωγής και η τεχνολογία του ήχου.

Αυτή η συνειδητοποίηση πήρε σάρκα και οστά το 1976, όταν και κατάφερε να στήσει τον δικό του επαγγελματικό χώρο ηχογραφήσεων. Η λειτουργία του στούντιο του άνοιξε την πόρτα για να συνεργαστεί με τον πατέρα του ως ηχολήπτης. Η καθημερινή τριβή με τη διαδικασία της μίξης αποτέλεσε ένα πολύτιμο σχολείο για τον ίδιο, προσφέροντάς του όλα τα τεχνικά εφόδια που θα χρειάζονταν στη συνέχεια για να χτίσει την προσωπική του ηχητική ταυτότητα.

Το ορόσημο του Ασυμβίβαστου

Η πρώτη ουσιαστική επαφή της κοινωνίας με τις δικές του μουσικές προτάσεις πραγματοποιήθηκε το 1979. Ήταν η χρονιά που ο Ανδρέας Θωμόπουλος δημιουργούσε την εμβληματική πλέον ταινία με τίτλο Ο Ασυμβίβαστος, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Σε αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα, ο Γιώργος Θεοδωράκης ανέλαβε να συνθέσει τα βασικά ορχηστρικά μέρη. Το αποτέλεσμα υπήρξε εντυπωσιακό, καθώς οι μελωδίες του εναρμονίστηκαν ιδανικά με την επαναστατική φύση του κεντρικού ήρωα αποτυπώνοντας τον αστικό ρομαντισμό της νέας γενιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο σάουντρακ συχνά δημιουργούνται παρανοήσεις σχετικά με την πατρότητα των κομματιών. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε περιείχε τις πρωτότυπες συνθέσεις του νεαρού μουσικού, αλλά εμπλουτίστηκε και από θρυλικά πλέον ακούσματα. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το «Κάποτε θα 'ρθουν» του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, καθώς και το διαχρονικό «Να μ αγαπάς» του ίδιου του σκηνοθέτη.

Εκεί που οι περισσότεροι θα επέλεγαν να κεφαλαιοποιήσουν μια τέτοια επιτυχία για να εξασφαλίσουν εμπορική αναγνώριση, ο ίδιος κινήθηκε προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Αποτραβήχτηκε στο πατρικό του σπίτι στην οδό Επιφανούς, μετατρέποντας τον προσωπικό του χώρο σε ένα εργαστήριο ήχων. Κλεισμένος εκεί βυθίστηκε στη μελέτη των συνθεσάιζερ και των ηλεκτρονικών κρουστών αναζητώντας νέους πειραματικούς δρόμους.

Σε μια περίοδο όπου το πολιτικό, το έντεχνο και το παραδοσιακό τραγούδι κυριαρχούσαν απόλυτα, όπως και ο Μίκης Θεοδωράκης, εκείνος αποφάσισε να ακολουθήσει άλλα μονοπάτια. Αυτή η στροφή αποτελούσε μια πραγματική ρήξη με το κατεστημένο. Ενώ η εγχώρια βιομηχανία επαναπαυόταν στο παρελθόν, αυτός αξιοποιούσε την τεχνολογία για να φέρει ήχους από το μέλλον.

Οι τρεις δισκογραφικές δουλειές

Οι ατελείωτες ώρες πειραματισμού απέδωσαν καρπούς μέσα από τρεις δισκογραφικές δουλειές που ολοκληρώθηκαν αποκλειστικά στον προσωπικό του χώρο. Το 1981 παρουσίασε το άλμπουμ «Νικοτίνη», ακολούθησε το «Σήμα» το 1983 και το 1988 η «Μάργκω». Παρόλα αυτά τα συγκεκριμένα βήματα δεν βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση από το ευρύ κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η βαριά σκιά του Μίκη Θεοδωράκη λειτουργούσε ανασταλτικά. Ωστόσο η δουλειά του απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές σε μια μικρή κοινότητα εναλλακτικών ακροατών και συλλεκτών σπάνιων δίσκων.

Η παραγωγική του διαδικασία δεν σταμάτησε λεπτό και το 1997 κατάφερε να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Η γερμανική εταιρεία Peregrina προχώρησε στην κυκλοφορία του άλμπουμ «Nothing In Mind», το οποίο χαρακτηριζόταν από τεράστια καλλιτεχνική ωριμότητα, συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ήχους με σκοτεινές και υποβλητικές μπαλάντες. Το κύρος του δίσκου ενισχύθηκε σημαντικά και από τη συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη στα φωνητικά. Η συγκεκριμένη εξέλιξη απέδειξε πως υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για μια σπουδαία διεθνή καριέρα. Παρ' όλα αυτά ο χαρακτήρας του δεν του επέτρεψε να κυνηγήσει τη δημοσιότητα. Αρνούμενος να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας, επέλεξε να παραμείνει στην ησυχία του αθηναϊκού του καταφυγίου αποφεύγοντας αυστηρά κάθε είδους προβολή.

Οικογενειακές ρωγμές και προσωπικοί δαίμονες

Σε ό,τι αφορά τους οικογενειακούς δεσμούς, ο νεότερος γιος του Μίκη Θεοδωράκη και της Μυρτώς Αλτίνογλου βρέθηκε συχνά σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με τη μεγαλύτερη αδερφή του. Αν και η Μαργαρίτα Θεοδωράκη επέλεξε έναν πιο εξωστρεφή ρόλο, αναλαμβάνοντας συχνά την εκπροσώπηση του πατρικού έργου μέσα από δημόσιες εκδηλώσεις, ο ίδιος διατήρησε μια συνεπή στάση αποστασιοποίησης.

Η συμβίωση με τον μύθο του πατέρα του ξεπερνούσε πολλές φορές τα όρια της τέχνης και άγγιζε τις ευαίσθητες χορδές του ψυχισμού του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που παραδέχτηκε δημόσια πως ένιωθε μειονεκτικά απέναντι στην τεράστια πατρική κληρονομιά.

Σε μια ειλικρινή στιγμή αυτοκριτικής είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως «έχω καταλάβει ότι είμαι μέτριος άνθρωπος, όπως ο μέσος όρος των ανθρώπων». Αυτό το πιεστικό συναίσθημα τον οδηγούσε συχνά στην απόλυτη απομόνωση, με την εύθραυστη ψυχολογία του να επιβεβαιώνεται δραματικά μέσα από τις πρόσφατες εκκλήσεις του για βοήθεια.

Η δικαίωση μιας μοναχικής πορείας

Η ουσιαστική καλλιτεχνική αναγνώριση άργησε αρκετές δεκαετίες να φανεί. Η πολυπόθητη δικαίωση έλαβε χώρα το 2014, χάρη στην πρωτοβουλία της ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας Into the Light να κυκλοφορήσει έναν συλλεκτικό δίσκο με τίτλο The Rules of the Game Original Studio Recordings. Σε αυτό το διπλό βινύλιο συγκεντρώθηκαν δεκαέξι δημιουργίες του, εκ των οποίων οι έντεκα παρέμεναν ακυκλοφόρητες καλύπτοντας την παραγωγική περίοδο από το 1978 μέχρι το 1996.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Ηλίας Πίτσιος, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για το ταλέντο του, αποκαλώντας τον ως τον πιο ενδιαφέροντα και ολοκληρωμένο συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής στη χώρα.

Εξιστορώντας το πώς ήρθε σε επαφή με το συγκεκριμένο υλικό περιέγραψε τη διαδρομή λέγοντας: «Άκουσα πρώτη φορά το άλμπουμ Μάργκω μια μέρα που τον είχε φέρει ο Tako στο σπίτι μου. Ο Tako ήξερε για τον Γιώργο Θεοδωράκη και γενικότερα για όλους αυτούς τους ιδιαίτερους ελληνικούς δίσκους από έναν άλλον φίλο του, τον Πέτρο, που δεν ζούσε πια. Η πρώτη συλλογή που κυκλοφορήσαμε στηρίχτηκε κυρίως σε ανακαλύψεις του Πέτρου. Γι’ αυτό και η συλλογή είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Από κει και πέρα, έψαξα μετά και μόνος μου και βρήκα τα άλλα δύο άλμπουμ του Γιώργου, το Σήμα και το Νικοτίνη. Γενικά όμως, ο Θεοδωράκης ήταν σχετικά γνωστός σε κύκλους από ιδιοκτήτες δισκάδικων και γενικότερα σε άτομα με περισσότερο ροκ background».

Ο Μίκης Θεοδωράκης με την κόρη του Μαργαρίτα και τον γιο του, Γιώργο Facebook / George M. Theodorakis

Μέσα από αυτό το εγχείρημα, μια εντελώς νέα γενιά μουσικόφιλων ήρθε σε επαφή με το έργο του, μακριά από το βάρος της συγκριτικής ανάλυσης με την ιστορία της οικογένειάς του. Οι σύγχρονοι λάτρεις των ηλεκτρονικών ήχων αντιλήφθηκαν πως είχαν να κάνουν με έναν πραγματικό οραματιστή ο οποίος έβλεπε δεκαετίες μπροστά και δημιουργούσε μαγικά ηχητικά σύμπαντα απομονωμένος στο σπίτι του.

Πριν από λίγα χρόνια σε μία δήλωση του θα αναφέρει: «Αυτοί που με μισήσανε τα καταφέρανε. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Εμένα έφτασε το δικό μου καλλιτεχνικό τέλος. Έφτασα να παρακαλάω για λίγη παρέα. Για συνεργασία που δεν είδα ποτέ. Δεν έχω κανέναν να με παρηγορήσει, να μου δώσει λίγο κουράγιο. Δεν ζω πια. Είμαι ένα φάντασμα που κυκλοφορεί ολομόναχο. Μακάρι να υπάρχει άλλη ζωή να τη ζήσω φυσιολογικά. Χωρίς να με ζηλεύουν. Να με θέλουν πραγματικά! Τέλος, σβήνω απ’ το YouTube κάθε δικιά μου νότα μουσικής, μια και δεν υπήρξα ποτέ ούτε σαν μουσικός ούτε σαν φίλος κανενός. Γεια και καλό ξημέρωμα σε εσάς. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα για όλους μας. Καλό βράδυ».

Η τελευταία δημοσίευση στο κανάλι του youtube:

Διαβάστε επίσης