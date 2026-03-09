Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου - Τρεις τραυματίες

Snapshot Στο ύψος της Νέας Περάμου στην Αθηνών

Κορίνθου σημειώθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων το μεσημέρι της Δευτέρας 9/3.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση, ενώ τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Τα τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, με το λευκό βαν να έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Snapshot powered by AI

Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Και τα τρία οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Όπως φαίνεται και στα δύο βίντεο το λευκό βανάκι έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και βρίσκεται ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα, ενώ τα άλλα δύο οχήματα στη δεξιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων και να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης