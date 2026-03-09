Καθυστερήσεις 15’-20’ προς Αεροδρόμιο λόγω τροχαίου πριν την έξοδο Κηφισίας

Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα

  • Καθυστερήσεις 15
  • 20 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, λόγω τροχαίου πριν την έξοδο Κηφισίας.
  • Το τροχαίο ατύχημα αφορούσε δύο οχήματα και προκάλεσε μποτιλιάρισμα στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού.
  • Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως τη Λεωφόρο Αθηνών, Μεσογείων, Κηφισού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης, Συγγρού και Αθηνών
  • Λαμίας.
Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, με χρόνο καθυστέρησης 15-20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Νωρίτερα προηγήθηκε τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα που σημειώθηκε πριν την έξοδο της Κηφισίας στην Αττική Οδό.

1773071734614-981385437-kinisi.jpg

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής:

  • Αθηνών–Κορίνθου / Λεωφόρος Αθηνών (έξοδος): από το Δάσος Χαϊδαρίου
  • Λεωφόρος Μεσογείων: από Κατεχάκη έως Φειδιππίδου
  • Λεωφόρος Κηφισού (άνοδος): από Λένορμαν έως Αχαρνών
  • Λεωφόρος Κηφισού (κάθοδος): από Αχαρνών έως Λεωφόρο Αθηνών
  • Βασιλέως Κωνσταντίνου: ρεύμα ανόδου
  • Καλλιρρόης
  • Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος): από Λαγουμιτζή έως Αθανασίου Διάκου
  • Αθηνών–Λαμίας: από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη (έξοδος) και από κόμβο Καλυφτάκη προς Αθηνών (είσοδος)

