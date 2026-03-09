Καθυστερήσεις 15’-20’ προς Αεροδρόμιο λόγω τροχαίου πριν την έξοδο Κηφισίας
Υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα
- Καθυστερήσεις 15
- 20 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, λόγω τροχαίου πριν την έξοδο Κηφισίας.
- Το τροχαίο ατύχημα αφορούσε δύο οχήματα και προκάλεσε μποτιλιάρισμα στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού.
- Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως τη Λεωφόρο Αθηνών, Μεσογείων, Κηφισού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης, Συγγρού και Αθηνών
- Λαμίας.
Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, με χρόνο καθυστέρησης 15-20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.
Νωρίτερα προηγήθηκε τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα που σημειώθηκε πριν την έξοδο της Κηφισίας στην Αττική Οδό.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής:
- Αθηνών–Κορίνθου / Λεωφόρος Αθηνών (έξοδος): από το Δάσος Χαϊδαρίου
- Λεωφόρος Μεσογείων: από Κατεχάκη έως Φειδιππίδου
- Λεωφόρος Κηφισού (άνοδος): από Λένορμαν έως Αχαρνών
- Λεωφόρος Κηφισού (κάθοδος): από Αχαρνών έως Λεωφόρο Αθηνών
- Βασιλέως Κωνσταντίνου: ρεύμα ανόδου
- Καλλιρρόης
- Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος): από Λαγουμιτζή έως Αθανασίου Διάκου
- Αθηνών–Λαμίας: από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη (έξοδος) και από κόμβο Καλυφτάκη προς Αθηνών (είσοδος)
