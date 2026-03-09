Ακρωτήρι: Με ανοιχτές δορυφορικές εικόνες και… Google Maps η επίθεση στη βάση – Αποκάλυψη από Times

Snapshot Η επίθεση με drone στη βάση του Ακρωτηρίου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ανοιχτές δορυφορικές εικόνες και το Google Maps για στόχευση.

Το drone στόχευσε αεροσκάφη επιτήρησης τύπου U2 που ήταν σταθμευμένα εκτεθειμένα έξω από υπόστεγο στη βάση.

Η επίθεση δεν φαίνεται να προήλθε από εξελιγμένη συλλογή πληροφοριών, αλλά από απλή χρήση δημοσίως διαθέσιμων χαρτών και GPS.

Το drone ήταν εξοπλισμένο με ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa

B, παρόμοιο με αυτά που βρέθηκαν στην Ουκρανία.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η επίθεση προήλθε από ομάδα υποστηριζόμενη από το Ιράν, πιθανώς τη Χεζμπολάχ, και δεν έχει σχολιάσει αν έχουν ληφθεί μέτρα απόκρυψης των ευαίσθητων στοιχείων στη βάση στο Google Maps.

Ερωτήματα προκύπτουν γύρω από τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, μια εβδομάδα μετά την επίθεση που πιστεύεται ότι εξαπέλυσε με drone η λιβανέζικη Χεζμπολάχ. Και αυτό γιατί η εφημερίδα Times του Λονδίνου σε δημοσίευμά της αναφέρει πως η ισλαμιστική οργάνωση στοχοθέτησε τη στρατιωτική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το… Google Maps και δορυφορικές εικόνες ανοιχτών δεδομένων!

Η βρετανική εφημερίδα ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι εκτόξευσε ένα drone που είχε ως στόχο αεροσκάφη επιτήρησης των ΗΠΑ τύπου U2 στη βάση. Ανοιχτά προσβάσιμες δορυφορικές εικόνες έδειχναν τα δύο U2 που ήταν σταθμευμένα ακριβώς έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στρατιωτική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα ανέφερε πως η επίθεση ήταν ανησυχητική γιατί το drone «χτύπησε αυτό που στόχευε». Ωστόσο, η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η επίθεση είναι απίθανο να ήταν αποτέλεσμα μιας εξελιγμένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών. Αντίθετα, «αυτό υποδηλώνει ότι διαθέτουν Google Maps και GPS», ανέφερε η πηγή.

«Το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο»

Ο Τζάστιν Κράμπ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, δήλωσε ότι η παρουσία των U2 στη βάση ήταν «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο».

Είπε ότι η διαθεσιμότητα εικόνων στο Google Maps «έκανε πιο εύκολο από ό,τι θα έπρεπε» να χτυπηθεί η βάση με ακρίβεια.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η χρήση της πλατφόρμας από τον εχθρό για στόχευση δεν ήταν κάτι καινούργιο. «Οι αντάρτες που με βομβάρδιζαν με όλμους στο Ιράκ το 2004 είχαν εικόνες του στρατοπέδου μας από το Google Maps και χρησιμοποιούσαν τη θέση του ραδιοφωνικού ιστού για να στοχεύσουν περιοχές εντός της περιμέτρου», είπε.

Το drone βρέθηκε να περιέχει ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B — ένα εξάρτημα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε παρόμοιες συσκευές που κατασχέθηκαν από την ουκρανική αεροπορική άμυνα τον Δεκέμβριο.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η επίθεση κατά της RAF Κύπρου πραγματοποιήθηκε από τον Λίβανο από μια «ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν». Πιστεύεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ.

Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρόσθεσε ο Νάιτον.

Η εφημερίδα Times ανέφερε ότι επικοινώνησε με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου το Σάββατο σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες και ρώτησε αν είχαν ληφθεί μέτρα για να αποκρύπτονται τμήματα της βάσης στην εφαρμογή Google Maps που είναι προσβάσιμη στο κοινό.

Τη Δευτέρα το πρωί, τα αεροσκάφη παρέμεναν ορατά στην πλατφόρμα και το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει αν επεδίωκε την απομάκρυνσή τους.

