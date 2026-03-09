Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Κινδυνεύουν με εκτέλεση αν επιστρέψουν

Κορυφώνεται η ανησυχία για την τύχη των μελών της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν. Αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο σε παγκόσμια διοργάνωση και το καθεστώς τις έχει στοχοποιήσει. Ακτιβιστές ζητούν από την Αυστραλία να τους προσφέρει άσυλο 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Δεν έχει τέλος η «οδύσσεια» της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν, μετά την άρνηση των μελών της να τραγούδησουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Οι αθλήτριες ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Κύπελλο Γυναικών Ασίας (AFC Women’s Asian Cup) καθώς αποκλείστηκαν μετά την ήττα τους από τις Φιλιππίνες. Όλα άρχισαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, κάτι που θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης και από άλλους ως ένδειξη πένθους.

https://www.instagram.com/reel/DVqE7P_jAz5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ορισμένα μέσα στο Ιράν έσπευσαν να τις κατηγορήσουν ακόμη και για «προδοσία σε περίοδο πολέμου», ενω οι παίκτριες παραμένουν προς το παρόν στην Αυστραλία, όπου διαμένουν σε ξενοδοχείο και φέρεται να βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση. Χθες, περίπου 200 διαδηλωτές περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας στη Χρυσή Ακτή , φωνάζοντας «αφήστε τις να φύγουν» αφού μια παίκτρια έκανε με τα χέρια της το σήμα SOS, εν μέσω φόβων ότι θα αντιμετωπίσουν φυλάκιση ή θάνατο όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

iran.jpg

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, η οποία χρονολογείται πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και χρησιμοποιείται σήμερα ως σύμβολο αντίστασης κατά του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του χάους, τουλάχιστον μία Ιρανή παίκτρια εθεάθη να κάνει το διεθνές σήμα κινδύνου SOS μέσα από το λεωφορείο της ομάδας. Η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το πλήθος μακριά από το λεωφορείο, αλλά δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τους διαδηλωτές. Τουλάχιστον μία ακόμη αθλήτρια εμφανίστηκε να κάνει ένα σύμβολο καρδιάς προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

«Το σήμα βοήθειας είναι, νομίζω το πιο ανησυχητικό», δήλωσε ο 25χρονος Άρα Ρασούλι στο News Corp. Μια άλλη διαδηλώτρια, η 19χρονη Άραμ, είπε ότι ζήτησε την παρέμβαση της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. «Υπάρχει ένα καθαρό βίντεο όπου μία από τις αθλήτριες κάνει το σήμα βοήθειας. Κινδυνεύουν ζωές ανθρώπων», είπε. «Υπήρξαν απειλές κατά της οικογένειάς τους στο Ιράν. Είναι πολύ φοβισμένες. Κάποιες από αυτές έκλαιγαν μέσα στο λεωφορείο καθώς εμείς τις κυνηγούσαμε και προσπαθούσαμε να τις σταματήσουμε και να μην τις αφήσουμε να φύγουν» δήλωσε ένας διαδηλωτής.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα τους προκαλεί έντονη ανησυχία. «Πριν από τρεις ημέρες, η Γυναικεία Ποδοσφαιρική Ομάδα του Ιράν διαμαρτυρήθηκε κατά του Ισλαμικού Καθεστώτος αρνούμενη να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Πριν από 2 ημέρες, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις γυναίκες "προδότριες σε καιρό πολέμου". Σήμερα, οι γυναίκες παρακαλούσαν απεγνωσμένα για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της ομάδας τους. Επιστρέφουν βίαια στο Ιράν παρά τη θέλησή τους, για να εκτελεστούν για τη σιωπηλή τους διαμαρτυρία. Φρίκη» ανέφερε μία ανάρτηση στο Χ.

Η γυναικεία ομάδα του Ιράν δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στον πρώτο αγώνα της για το Ασιατικό Κύπελλο, αλλά τον τραγούδησε πριν από τους επόμενους αγώνες και έκανε στρατιωτικό χαιρετισμό. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε αμέσως τη σιωπηλή διαμαρτυρία ως «την αποκορύφωση της ατιμίας» και «της προδοσίας».

Ο παρουσιαστής Mohammad Reza Shahbazi προειδοποίησε μάλιστα στον αέρα: «Σε περιόδους πολέμου, οι προδότες πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο σκληρά. Όποιος κάνει έστω και ένα βήμα εναντίον της χώρας κατά τη διάρκεια πολέμου πρέπει να αντιμετωπίσει ισχυρότερες συνέπειες». Το μήνυμα μέσα από την κρατικη τηλεόραση μεταδόθηκε λιγότερες από 48 ώρες μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με το Ιράν να βρίσκεται πλέον σε ενεργό στρατιωτική σύγκρουση.

Η διαφθορά και η προδοσία τιμωρούνται με θάνατο σύμφωνα με την ιρανική νομοθεσία. Το μποϊκοτάζ του εθνικού ύμνου ωστόσο δεν είναι πρωτοφανές. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών του 2022 στο Κατάρ, η ανδρική ομάδα του Ιράν αρνήθηκε επίσης να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και αρνήθηκε να πανηγυρίσει τα γκολ στον εναρκτήριο αγώνα της εναντίον της Αγγλίας.

i.jpg

Αυτή η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν μια βάναυση καταστολή ενός κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα τους. Τον περασμένο μήνα, δύο παίκτριες αποσύρθηκαν από την γυναικεία ομάδα πριν από το Κύπελλο Ασίας.

Ομάδες ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα φοβούνται ότι οι παίκτες του Ιράν θα μπορούσαν να φυλακιστούν ή να θανατωθούν αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πρώην παίκτρια Κουσάρ Καμάλι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όταν η καρδιά είναι πληγωμένη και η ψυχή κουρασμένη, το ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον καταφύγιο. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι όλα είναι φυσιολογικά».

«Αυτή η απόφαση δεν είναι από θυμό, είναι από επίγνωση. Δεν είναι από ασέβεια, είναι από σεβασμό προς τη συνείδησή μου.» Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα έλαβε εντολή από το καθεστώς να τραγουδήσει τον ύμνο στους επόμενους αγώνες. Το έκαναν αυτό πριν από τον δεύτερο αγώνα τους εναντίον της Αυστραλίας και ξανά πριν από τον τελικό αγώνα της Κυριακής, εκτελώντας κάθε φορά στρατιωτικό χαιρετισμό.

Η δημοσιογράφος του Iran International TV, Ράχα Πουρμπάχς δήλωσε στο podcast The Sports Ambassador ότι οι γυναίκες είχαν υποστεί σοβαρή πίεση. «Τις έχουν απειλήσει με τέλος της καριέρας τους και με ποινή φυλάκισης», είπε. Τα τηλέφωνά τους έχουν παγιδευτεί, ανάγκασαν τις παίκτριες να υπογράψουν συμφωνίες για υψηλές εγγυήσεις, διαβεβαιώνοντας τις αρχές ότι δεν θα γίνουν πρόσφυγες στην Αυστραλία, δεν θα υποβάλουν αίτηση για άσυλο.

«Τους έχουν επίσης πει ότι πρέπει να τραγουδήσουν μαζί τον εθνικό ύμνο και επίσης να δείξουν χαρά και ευτυχία αν σκοράρουν γκολ για να δείξουν ότι όλα είναι φυσιολογικά». Η ομάδα του Ιράν θα επιστρέψει στην πατρίδα, παρά τη σύγκρουση που μαίνεται στη χώρα καταγωγής της.

Η δολοφονία της Ζάχρα

Η ομάδα έχει ήδη υποστεί τραγωδία, με την παίκτρια Ζάχρα Αζαντπούρ να πυροβολείται και να σκοτώνεται κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τον Ιανουάριο και τον διαιτητή Σάμπχα Ραστιάν επίσης να σκοτώνεται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Η Αζαντπούρ σκοτώθηκε από πυρά δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής και άοπλης διαμαρτυρίας στο Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη. Ήταν 27 ετών. Η ποδοσφαιρίστρια αγωνιζόταν για την ομάδα Mehregan Pardis του Ιρανικού Πρωταθλήματος Γυναικών και είχε επίσης κληθεί σε προπονητικά καμπ με την εθνική ομάδα. Eίχε αγωνιστεί στο παρελθόν και για τις ποδοσφαιρικές ομάδες Azarakhsh και Saba.

zahra.jpg

Η Ζάχρα Αζαντπούρ

H 27χρονη φέρεται επίσης να ήταν επαγγελματίας ορειβάτης και είχε σκαρφαλώσει με επιτυχία στο όρος Νταμαβάντ, το ψηλότερο ηφαίστειο στην Ασία. Τον Ιανουάριο, πολλοί Ιρανοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της αποδυναμωμένης οικονομίας της χώρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών, ενώ ακολούθησε και διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αβέβαιος, αλλά πιστεύεται ότι η βία στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλήτριες αναμένεται να πετάξουν στην Τουρκία πριν επιστρέψουν στο Ιράν με λεωφορείο, παρά τον πόλεμο στην Τεχεράνη. Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι μέλη της οικογένειάς τους κρατούνται όμηροι πίσω στο σπίτι, γεγονός που τις εμποδίζει να ζητήσουν άσυλο αλλού.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει μια αναφορά που καλεί την Αυστραλία να μην επιτρέψει στους παίκτες να επιστρέψουν σε κίνδυνο. Η αίτηση αναφέρει: «Η Αυστραλία φιλοξενεί αυτό το τουρνουά... Αυτή είναι μια στιγμή για ηγεσία με αρχές». Ακτιβιστές, πολιτικοί και ο πρώην αρχηγός των Socceroos, Κρεγκ Φόστερ, έχουν επίσης καλέσει τη FIFA και την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσουν ότι καμία αθλήτρια δεν θα αναγκαστεί να φύγει εάν δεν αισθάνεται ασφαλής.

Η προπονήτρια του Ιράν πάντως, Μαρζίγιε Τζαφάρι, η οποία τραγούδησε επίσης τον εθνικό ύμνο και απηύθυνε τον στρατιωτικό χαιρετισμό πριν από τον αγώνα της Κυριακής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα ήταν έτοιμη να επιστρέψει σπίτι της. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Ιράν το συντομότερο δυνατό», είπε στο ABC. «Θέλω να είμαι με τη χώρα και το σπίτι μου, τους Ιρανούς μέσα στο Ιράν. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε».

