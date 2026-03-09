Τηλεθέαση: Ξεκάθαρος νικητής στην πρωινή ζώνη της Κυριακής - Ποιοι έκαναν μονοψήφια

Snapshot Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA κατέγραψε 20% στο σύνολο και 16,6% στο δυναμικό κοινό, αναδεικνύοντας τον Νίκο Μάνεση νικητή της πρωινής ζώνης της Κυριακής.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA σημείωσε 11,1% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε μονοψήφια ποσοστά με 5% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN και η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα Είπαμε;» σημείωσαν πολύ χαμηλές τηλεθεάσεις, κάτω από 5% στο σύνολο.

Οι περισσότερες πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου καταγράφουν χαμηλή τηλεθέαση. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνιστής, στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, είναι ο Νίκος Μάνεσης. Η εκπομπή του ALPHA, «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», κερδίζει την πρώτη θέση της τηλεθέασης με σχετική ευκολία και φέρνει το κανάλι στην κορυφή.

Συγκεκριμένα, χθες, το μαγκαζίνο σημείωσε 20% στο σύνολο και 16,6% στο δυναμικό κοινό. Η infotainment εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου, κατέγραψε 11,1% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Σαββατοκύριακο Παρέα», στον ΑΝΤ1, με την Κατερίνα Καραβάτου, ψάχνει ακόμη τις ισορροπίες σημειώνοντας 5% και 5,9% αντίστοιχα.

Στο OPEN, το «Ραντεβού το ΣΚ» με το πολυσυζητημένο δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου, κράτησε παρέα στο 4,8% του συνόλου και στο 4% στο δυναμικό κοινό. Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ έκαναν 13,5% στο σύνολο και 8,2% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή της ΕΡΤ1, «Καλημέρα Είπαμε;», βρέθηκε στο 2,2% και στο 1,1%.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου -με ελάχιστες εξαιρέσεις- πιέζονται πολύ και οι τηλεθεατές «γυρίζουν» την πλάτη στα τηλεοπτικά προϊόντα.

Διαβάστε επίσης