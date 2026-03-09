Γεωργιάδης: Υπήρξε επεισόδιο μεταξύ του προέδρου του ΕΟΔΥ και υπαλλήλου – Δεν μπορούσε να συνεχίσει

Ο κ. Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε ότι παραιτήθηκε ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και το επιστημονικό συμβούλιο του Οργανισμού

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Eurokinissi
Τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο περί παραίτησης του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο ίδιος απέδωσε την εν λόγω εξέλιξη σε επεισόδιο που διημείφθη μεταξύ του μέχρι πρότινος προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου και μιας υπαλλήλου του οργανισμού.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο κ. Γεωργιάδης αρχικά διέψευσε τις πληροφορίες που απέδιδαν την παραίτηση σε διαφωνίες του επιστημονικού συμβουλίου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

«Πράγματι, υπάρχει παραίτηση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία».

Ο υπουργός τόνισε πως τόσο ο κ. Χατζηχριστοδούλου, όσο και το ΔΣ, «είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης».

