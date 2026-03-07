Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει πάντα τη χώρα και κυρίως τους πολίτες της

Για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας μίλησε συνέντευξή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει πάντα τη χώρα και κυρίως τους πολίτες της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και προστασίας κρίσιμων υποδομών όπως ενέργεια, νερό και τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα.
  • Η προστασία συνόρων, αεροδρομίων, λιμανιών και δομών ξένων αντιπροσωπειών αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας.
  • Η Ελλάδα, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών της.
  • Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, αλλά η εγρήγορση των αρχών παραμένει κρίσιμη για την πρόληψη.
  • Υπάρχει στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και χώρες της περιοχής για ανταλλαγή πληροφοριών και διασφάλιση της ασφάλειας.
Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας σε συνέντευξη του το απόγευμα του Σαββάτου 7 Μαρτίου στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η επαγρύπνηση. «Πρέπει να υπάρχουν μέτρα, σχέδια, φύλαξη και προστασία στόχων, όμως το πιο σημαντικό είναι η συνεχής επαγρύπνηση. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή που «καίει» και γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει πάντα τη χώρα και κυρίως τους πολίτες της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κρίσιμες υποδομές: η ενέργεια, το νερό και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή ό,τι κινεί τη χώρα και τους πολίτες».

Παράλληλα, όπως ανέφερε, κρίσιμη είναι η προστασία των συνόρων, των αεροδρομίων, των λιμανιών και των χερσαίων σταθμών εισόδου και εξόδου της χώρας, καθώς και οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα αστάθειας και τελικά να αποτελέσει στόχο προσβολής ή επίθεσης. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να προστατεύονται όχι μόνο οι κρίσιμες υποδομές, αλλά και οι δομές ξένων αντιπροσωπειών που βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς αυτό αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα σε πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο, όμως διαθέτει τη δυνατότητα και την εμπειρία να προστατεύσει τους πολίτες της. Όπως είπε, είναι σημαντικό οι πολίτες να αισθάνονται ότι τα πράγματα στη χώρα είναι σταθερά και ασφαλή. «Οι Υπηρεσίες εργάζονται συνεχώς και η αποστολή τους είναι να επαγρυπνούν διαρκώς, ώστε αυτό το αγαθό της ασφάλειας να διασφαλίζεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 365 ημέρες τον χρόνο».

Τόνισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αυτό ακριβώς καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη δραστηριότητα και την εγρήγορση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Από την εμπειρία του, όπως είπε, η έλλειψη επαγρύπνησης και η χαλάρωση μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές.

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες, όπως η Europol, η Interpol και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με το αρμόδιο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Ταυτόχρονα, υπάρχει συνεργασία με τις Υπηρεσίες όλων των χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, με τις οποίες υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για μια σειρά ζητημάτων. Όπως σημείωσε, υπάρχει συνεχής ροή, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών σε καθημερινή βάση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Άρπαξαν άνδρα, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Έκανε τη δουλειά της κι έπιασε ξανά κορυφή!

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Μόνη στην κορυφή και περιμένει το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Δείτε το γκολ

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά για τη NASA: Ανθρώπινο κατασκεύασμα άλλαξε την τροχιά ουράνιου σώματος

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα οφείλει να προστατεύει πάντα τη χώρα και κυρίως τους πολίτες της

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο μυστήριο του φονικού στο Άργος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες έπειτα από 8 χρόνια

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: Νεκρός από ηλεκτροπληξία 33χρονος

19:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δεν τα κατάφερε ούτε από την άσπρη βούλα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή, fake news» η απάντησή της για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλεξ – Εκτός νοσοκομείου ο 19χρονος τραυματίας

18:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

18:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 30χρονος για επικίνδυνη οδήγηση – Έκανε σούζες και αναρτούσε τα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καματερό: Έκρυβε στο σπίτι του πιστόλι, σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βότσης: Στις 11 Μαρτίου η πολιτική του κηδεία στο Α' Νεκροταφείο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα επιχείρηση Λιμενικού και ΕΚΑΒ για τη σωτηρία βρέφους

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο μυστήριο του φονικού στο Άργος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες έπειτα από 8 χρόνια

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή, fake news» η απάντησή της για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλεξ – Εκτός νοσοκομείου ο 19χρονος τραυματίας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: Νεκρός από ηλεκτροπληξία 33χρονος

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Μόνη στην κορυφή και περιμένει το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Δείτε το γκολ

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ