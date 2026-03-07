Ηλεία: Άρπαξαν άνδρα, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

Δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών σχημάτισε του Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας που συνελήφθησαν σήμερα Σάββατο για ληστεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του αλλοδαπού θύματος, οι δράστες ενεργώντας από κοινού με πρόσχημα ότι φίλος τους αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή Κουνουπελάκι χθες Παρασκευή (6/3).

Εκεί τον ακινητοποίησαν και αφού του προκάλεσαν και σωματικές βλάβες, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και το διαβατήριό του.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αναζητήσεων και ερευνών, εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα, ενώ σε συνέχεια των ερευνών, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας εντόπισαν και συνέλαβαν στον Καρδαμά Ηλείας τον τρίτο κατηγορούμενο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αφαιρεθέν διαβατήριο του παθόντα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.

