Ξεσπά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την στρατιωτική παρέλαση: «Βλέπει όλος ο πλανήτης, δεν έχω λόγια»
Η ανάρτηση του γνωστού παρουσιαστή για την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα
Την δυσαρέσκειά του με την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα εξέφρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
Ο γνωστός παρουσιαστής παρακολουθούσε από την τηλεόραση, όπως πολλοί Έλληνες, την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο μία λεπτομέρεια του τράβηξε την προσοχή με αρνητικό τρόπο.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε τις διαχωριστικές γραμμές στον δρόμο που τελούνταν η παρέλαση, οι οποίες δεν ήταν διακριτές, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Και φέτος τα ίδια… βλέπει όλος ο πλανήτης και ένας δεν έβαψε πάλι τις γραμμές…. τι να πω; Δεν έχω λόγια πια…».
