25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

Snapshot Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Πύργο πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης προς τιμήν του πρόσφατα αποθανόντα μαθητή Ασημάκη.

Ο Ασημάκης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο στις 13 Μαρτίου.

Οι μαθητές του 4ου Λυκείου φορούσαν μαύρες κορδέλες στα ρούχα τους και παρέλασαν σιωπηλά ως ένδειξη σεβασμού και μνήμης.

Η απώλεια του Ασημάκη προκάλεσε θλίψη στην οικογένειά του, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Πύργο, με τους μαθητές του 4ου Λυκείου να τιμούν τη μνήμη του συμμαθητή τους, Ασημάκη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, έπειτα από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο, «βυθίζοντας» στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, στους φίλους και τους εκπαιδευτικούς του.

Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους και μαύρες κορδέλες που έφεραν στα ρούχα τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.