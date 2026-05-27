Netcompany: Παραδόθηκε το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας

Η Netcompany υλοποίησε για λογαριασμό του Ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και παρέδωσε στην ΗΔΥΚΑ το Εθνικό Μητρώο Βιοϊατρικής Έρευνας. Με το έργο αυτό, δημιουργείται ένα ενιαίο, αξιόπιστο σημείο καταγραφής και εποπτείας κάθε είδους βιοϊατρικής έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που επιδιώκει να αναβαθμίσει τη θέση της χώρας στο διεθνές οικοσύστημα της κλινικής έρευνας.

Το έργο έρχεται να καλύψει το κενό της ενιαίας πηγής πληροφόρησης που θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει με αξιοπιστία πόσες και ποιες έρευνες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, πού εμφανίζονται καθυστερήσεις στις διαδικασίες και ποιο είναι το συνολικό αποτύπωμα για το σύστημα υγείας και την οικονομία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια, η διεθνής αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Με την επικείμενη εφαρμογή τού συστήματος, ψηφιοποιείται όλη η διαδρομή της έρευνας: η υποβολή της αίτησης, η υπογραφή των συμβάσεων, η παρακολούθηση της διεξαγωγής της στα ερευνητικά κέντρα της χώρας και η οικονομική εκκαθάριση, παρέχοντας μια συνολική εικόνα της δραστηριότητας στη χώρα. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κλινικών Δοκιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CTIS), ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία στην έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα γίνεται πιο ελκυστική για επενδύσεις, την έρευνα και την καινοτομία, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η πλατφόρμα AMPLIO της Netcompany, μια ολοκληρωμένη λύση που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ψηφιακών διαδικασιών και ροών εργασίας.

«Πρόκειται για ένα έργο με άμεσα οφέλη για τους ασθενείς, τα νοσοκομεία, τους ερευνητές και τη χώρα μας. Σε συνδυασμό και με άλλα, πολύ σημαντικά έργα που υλοποιούμε, όπως η αναβάθμιση της ψηφιακής ετοιμότητας των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η καινοτομία στην υγεία να φτάνει πιο γρήγορα εκεί που έχει τη μεγαλύτερη αξία: στους ανθρώπους», δήλωσε ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner Netcompany SEE.