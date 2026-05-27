Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: «Δεν με φοβίζει η μήνυσή σας, δεν είστε ο αλάθητος»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του για δηλώσεις σχετικά με ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που μισθώνεται από το Δημόσιο.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη.

Ο Γεωργιάδης δήλωσε ότι η πολιτική κριτική δεν πρέπει να ποινικοποιείται και αμφισβήτησε την πιθανότητα να καταδικαστεί πολιτικός για πολιτική κριτική.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι δεν τον φοβίζει η μήνυση και τον κάλεσε να αλλάξει στάση.

Κατηγόρησε τα μικρά κόμματα για αμφισβήτηση δημοσκοπήσεων, κατάθεση μηνύσεων και πολιτικό κενό που οδήγησε στη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Με βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, μετά τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με τις δηλώσεις του υπουργού σχετικά με ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο μισθώνεται από το Δημόσιο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, ενώ παράλληλα προανήγγειλε την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη.

Όπως επισημαίνει «μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε: «Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στιλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026

Η μήνυση Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης υπέβαλε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορεί τον κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, διακινήθηκαν επανειλημμένα ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από το ΠΑΣΟΚ τονίζεται ότι η υπόθεση δεν αφορά προσωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα, αλλά «τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης», με στόχο -όπως αναφέρεται- τη σπίλωση του Νίκου Ανδρουλάκη και τη δημιουργία εικόνας «σκανδάλου» χωρίς πραγματική βάση.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι υποστήριξε δημόσια πως υπήρξε “φωτογραφικός” διαγωνισμός για ακίνητο που μισθώθηκε στο Κτηματολόγιο, ότι το ακίνητο επιλέχθηκε λόγω πολιτικής εύνοιας, καθώς και ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισέπραξε υπέρογκα ποσά από το Δημόσιο, ύψους 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία φέρεται να κατέληξαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε δημόσια τη φράση πως οι φορολογούμενοι «ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού».

Στην ενημέρωση του κόμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση του ακινήτου:

Το αναφερόμενο ακίνητο εκμισθώθηκε την 20.4.2010 στο Κτηματολόγιο κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συμμετοχή οκτώ ( προσφορών.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν καθοριστεί επί κυβερνήσεως ΝΔ και Κώστα Καραμανλή και είχε μάλιστα ήδη γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των προσφορών.

Στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε το 2009, δεν συμμετείχε ο Ν. Ανδρουλάκης αλλά οι γονείς του, οι οποίοι ήταν οι εκμισθωτές και εισέπρατταν τα ενοίκια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ακίνητο. Συγκεκριμένα του μεταβιβάστηκε το 10% του ακινήτου το 2011 και άλλο 10% το 2013. Κατά συνέπεια ελάμβανε το 20% του ενοικίου που αντιστοιχούσε στα δικαιώματά του και αυτό από το έτος 2013.

Τα συνολικά πραγματικά έσοδα που έχει λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καμία σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ που του αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης.

Ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδος. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών.

Το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με λεφτά του δημοσίου αλλά με τη σύμβαση μίσθωσης οι γονείς του υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθ’ υπόδειξη του μισθωτή, σειρά εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι όταν ένας υπουργός παρουσιάζει δημόσια ως “αποδεδειγμένα” στοιχεία που γνωρίζει πως είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού, τότε «ξεπερνώνται τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Η Δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων “σκανδάλων”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει στόχο «να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων», σημειώνοντας πως η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να κριθούν οι ισχυρισμοί του υπουργού Υγείας με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

