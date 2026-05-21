Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Κατώτερη του αναμενομένου η σημερινή εμφάνιση

Την πρώτη του εκτίμηση σχετικά με το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κατέθεσε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στην κυρία Καρυστιανού σχολίασε:

«Δεν προβλέπω να κάνει καμιά συγκλονιστική εμφάνιση. Η σημερινή εμφάνιση ήταν πολύ κατώτερη του αναμενομένου. Δεν μπορεί να πάρει ούτε μια ψήφο από τη ΝΔ. Έχουν συναντηθεί αντιεμβολιαστές, αντιμνημονιακοί, αγανακτισμένοι», ανέφερε μιλώντας στο Action24.

Το κόμμα Καρυστιανού

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρυστιανού.

Με το σύνθημα «Μαρία έλα» και «μάνα κουράγιο» ανέβηκε στο βήμα της εκδήλωσης η Μαρία Καρυστιανού λίγο μετά τις 20.30.

«Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, να το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας, αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν ακούσαμε. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί. Σήμερα ξεκινάει η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο», ανέφερε αρχικά.

«Δεν είναι ένα πολιτικό κίνημα, αλλά η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας μας», πρόσθεσε.

