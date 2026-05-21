Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο
Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, ύστερα από μια καλοστημένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε.
Συντονισμένη και άκρως αποτελεσματική αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής δραστηριότητας εμπορίας ναρκωτικών, με τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026. Οι αρχές, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες και στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, έστησαν καρτέρι σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τους δράστες την ώρα της παράνομης συναλλαγής.
