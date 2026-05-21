Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος - Εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του
Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 20χρονος στην Κερατέα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
- Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια και ένα αεροβόλο πιστόλι.
- Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για παράνομη απόκρυψη όπλων στην περιοχή.
Στην περιοχή της Κερατέας συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ένας 20χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με σπίτι στην περιοχή της Κερατέας, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: Νεκρό από επίθεση drone 13χρονο αγόρι
21:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με «γλυκό» τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η ομάδα του Λέτο
21:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες
13:02 ∙ WHAT THE FACT