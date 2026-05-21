Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος - Εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του

Στην περιοχή της Κερατέας συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ένας 20χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με σπίτι στην περιοχή της Κερατέας, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καραμπίνες, 21 φυσίγγια και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.