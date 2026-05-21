Μαρόκο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Διασώστες αναζητούν επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια δύο κτιρίων που κατέρρευσαν, στη πόλη Φεζ του Μαρόκου, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Στη Φες έχουν σημειωθεί παρόμοια θανατηφόρα ατυχήματα τους τελευταίους μήνες, με δύο κτίρια να καταρρέουν τον Δεκέμβριο και να σκοτώνουν 22 ανθρώπους.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φες, στο βορειανατολικό τμήμα του Μαρόκου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα. Μέχρι το μεσημέρι, έξι άνθρωποι είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια της πολυκατοικίας, η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Στην Φες, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.