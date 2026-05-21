Euroleague Final Four 2026: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς σφυρίζουν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Χωρίς εκπλήξεις οι ορισμοί της Euroleague για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, στο Telekom Center Athens. Ο Ιερεθουέλο επέλεξε δύο Βαλκάνιους ρέφερι που είχαν έντονη παρουσία στα playoffs – ειδικά στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια – συν τον συμπατριώτη του που δεν γινόταν να σφυρίξει άλλο ματς.

Πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Σρέτεν Ράντοβιτς. Δεύτερος ο Κάρλος Περούγκα, στο μοναδικό ματς για το οποίο συμπεριλήφθηκε στους ρέφερι του Final Four. Τρίτος ο Μίλαν Νέντοβιτς.

Στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια, η Euroleague… στέλνει τους: Ρόμπερντ Λοτερμόζερ, Μεντί Ντιφαλά, Όλεγκς Λάτισεβς.