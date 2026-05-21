Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής γαστρονομικής γραφής

  • Η Αγλαΐα Κρεμέζη, σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής γαστρονομικής γραφής, πέθανε σε ηλικία 79 ετών.
  • Από τη δεκαετία του 1990 προώθησε την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα διεθνώς μέσω βιβλίων και συνεργασιών με διεθνή έντυπα.
  • Το βιβλίο της "The Foods of the Greek Islands" αναγνωρίστηκε από τους New York Times ως κορυφαίο βιβλίο μαγειρικής του 2000.
  • Ζούσε στην Κέα και διοργάνωνε μαθήματα μαγειρικής και γαστρονομικά workshops μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
  • Ξεκίνησε την καριέρα της ως φωτογράφος και δημοσιογράφος, συνεργαζόμενη με σημαντικά ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η συγγραφέας και δημοσιογράφος Αγλαΐα Κρεμέζη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής γαστρονομικής γραφής.

Από τη δεκαετία του 1990 μέσα από τα βιβλία της στα αγγλικά για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, συνέβαλε ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της ελληνικής γαστρονομίας, παρουσιάζοντάς τη σε διεθνή κοινό με ακρίβεια, γνώση και βαθιά κατανόηση της τοπικότητας.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Κέα, όπου διοργανωνόταν μαθήματα μαγειρικής και γαστρονομικά workshops, συνεχίζοντας με αμείωτη ενέργεια να καταγράφει, να μαγειρεύει και να συνομιλεί με ανθρώπους που ασχολούνται με το φαγητό.

Η Αγλαΐα Κρεμέζη γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ζωγραφική, γραφικές τέχνες και φωτογραφία και δούλεψε αρχικά ως φωτογράφος, προτού προσεγγίσει το χώρο της δημοσιογραφίας. Συνεργάστηκε με έντυπα όπως τα «Νέα», ο παλιός «Ταχυδρόμος», ο «Ελεύθερος Τύπος» και η «Ελευθεροτυπία», όπου είχε την εβδομαδιαία στήλη «Κουβέντες του Τραπεζιού». Τα κείμενα αυτά συγκεντρώθηκαν στις εκδόσεις «Εικόνες» και στα τελευταία χρόνια συνέχισε να συνεργάζεται με πλατφόρμες όπως το Bostanistas.gr. Συνέβαλε επίσης σε διεθνή έντυπα, όπως οι Los Angeles Times, τα Gourmet, BBC Good Food, Bon Appétit, Food & Wine και Food Arts.

Το βιβλίο της The Foods of the Greek Islands, που εκδόθηκε το 2000, επιλέχθηκε από τους New York Times ως το κορυφαίο βιβλίο μαγειρικής της χρονιάς και απέσπασε θετικές κριτικές από μέσα όπως τα Food & Wine, Time και People. Το πρώτο της βιβλίο, The Foods of Greece, που κυκλοφόρησε το 1994, βραβεύτηκε με το Julia Child First Book Award, επισημαίνοντας τη σημασία της στη διεθνή γαστρονομική έκφραση.

Πώς την αποχαιρετούν οι φίλοι της

Η δημοσιογράφος Έλενα Χατζηιωάννου με ανάρτησή της αποχαιρέτησε την Αγλαΐα Κρεμέζη:

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή η Αγλαΐα Κρεμέζη, μετά από σύντομη ασθένεια. Οι περισσότεροι τη γνωρίζετε από τα εξαιρετικά βιβλία μαγειρικής, που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, από τη ζωή της στη Τζιά, και τα μαθήματα μαγειρικής. Στο πλάι της, πάντα, ο αγαπημένος της Κώστας.

Οι παλιότεροι θυμούνται την Αγλαΐα ως δημοσιογράφο και εξαιρετική, επίσης, φωτογράφο. Η Αγλαΐα υπήρξε για μένα μέντορας. Το 1985, είχα δεν είχα κλείσει τα 21, μου έδωσε την τεράστια ευκαιρία να γίνονται δισέλιδο «σαλόνι» στον «Ελεύθερο Τύπο» του Σαββάτου, συνεντεύξεις μου και μου αφιέρωνε αρκετό χρόνο για να τις συζητήσουμε. Εκείνη την εποχή, η κυκλοφορία του Σαββατιάτικου «Ελεύθερου Τύπου», έφτανε τις 500.000 φύλλα σε όλη την Ελλάδα, και αυτά τα δισέλιδα έδωσαν μεγάλη ώθηση στη δημοσιογραφική μου πορεία.

Στην πρώτη συνέντευξη, με τη γυναίκα και το γιό του Γιάννη Μαρή, μου είχε δώσει έναν άξονα, με οδηγίες και ενδεικτικές ερωτήσεις. Αυτή τη δακτυλογραφημένη σελίδα την είχα κρατήσει. Ένιωθα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και της το έλεγα κάθε φορά που τη συναντούσα».

